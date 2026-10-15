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La commemorazione della tragedia non si terrà a Crans-Montana

Ascoltando le richieste delle famiglie di alcune vittime, il governo vallesano ha scelto Grône, a una ventina di chilometri di distanza
La commemorazione della tragedia non si terrà a Crans-Montana
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Fonte Ats
di Redazione
La commemorazione della tragedia non si terrà a Crans-Montana
Ascoltando le richieste delle famiglie di alcune vittime, il governo vallesano ha scelto Grône, a una ventina di chilometri di distanza

SION - La cerimonia prevista il prossimo 1° gennaio per commemorare il tragico incendio di Capodanno divampato nel locale "Le Constellation" non si terrà a Crans-Montana, bensì a Grône (VS). La decisione è stata presa dal Consiglio di Stato vallesano in seguito alla richiesta di diverse famiglie delle vittime.

A un anno dalla tragedia che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115, la commemorazione avrebbe dovuto svolgersi al polo sportivo di Crans-Montana. Tuttavia, la vicinanza al centro congressi Le Régent, dove si erano riuniti i famigliari delle vittime in attesa di notizie sui propri cari, avrebbe evocato emozioni e ricordi troppo dolorosi, ha dichiarato l'esecutivo cantonale a Keystone-ATS.

«Abbiamo esaminato tutte le alternative possibili nella prossimità e siamo giunti alla conclusione che nessuna soddisfa i requisiti per una cerimonia di questo tipox, ha dichiarato il presidente del governo vallesano Christophe Darbellay. La commemorazione si terrà pertanto nella sala "Recto-Verso" a Grône, a una ventina di chilometri dal luogo del disastro.

Il Cantone ha quindi optato per una soluzione più adatta al di fuori della località turistica. La struttura scelta potrà accogliere fino a 800 invitati, tra cui i feriti, i familiari delle vittime e le numerose persone intervenute in soccorso la tragica notte di San Silvestro, come soccorritori, pompieri e poliziotti. Il Cantone ha inoltre invitato rappresentanti delle autorità federali, cantonali, comunali ed estere.

Gli attuali indagati sulla vicenda non saranno invece invitati alla cerimonia, in risposta alle preoccupazioni espresse da alcune famiglie, è stato precisato. «Posso confermare che (gli imputati n.d.r.) non ci saranno», ha dichiarato Darbellay, rispondendo alle preoccupazioni di alcune famiglie riguardo alla loro eventuale presenza.

Non parteciperanno quindi, tra gli altri, il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud e l'attuale municipale responsabile del Dicastero della sicurezza pubblica, Patrick Clivaz.

Come già avvenuto in occasione della giornata di lutto nazionale tenutasi il 9 gennaio a Martigny (VS), il Comune di Crans-Montana organizzerà una trasmissione pubblica in diretta della cerimonia, prevista alle 10:00, hanno comunicato le autorità locali a Keystone-ATS.

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