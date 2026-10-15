La commemorazione della tragedia non si terrà a Crans-Montana

A un anno dalla tragedia che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115, la commemorazione avrebbe dovuto svolgersi al polo sportivo di Crans-Montana. Tuttavia, la vicinanza al centro congressi Le Régent, dove si erano riuniti i famigliari delle vittime in attesa di notizie sui propri cari, avrebbe evocato emozioni e ricordi troppo dolorosi, ha dichiarato l'esecutivo cantonale a Keystone-ATS.