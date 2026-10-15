Le polveri sottili degli aerei diventano più tossiche col passare del tempo
È quanto rileva uno studio dell'Università di Basilea. I ricercatori puntano il dito contro le lacune nelle misure di protezione.
BASILEA - Le polveri sottili presenti nei gas di scarico degli aerei diventano più nocive per la salute quando passano del tempo nell'atmosfera. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Università di Basilea. I ricercatori puntano il dito contro le lacune nelle misure di protezione.
«La nostra ricerca dimostra che è importante guardare oltre le particelle di gas di scarico appena emesse», afferma Battist Utinger, uno degli autori, in una nota diffusa oggi dall'ateneo. «Le attuali basi giuridiche, come l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, non tengono sufficientemente conto delle caratteristiche delle fonti di polveri sottili più tossiche e delle loro proprietà», aggiunge Markus Kalberer, responsabile della ricerca.
I metodi di misurazione utilizzati finora rilevavano le sostanze inquinanti principalmente appena emesse dal motore. I gas di scarico rimangono però spesso nell'aria per ore o addirittura giorni prima di essere inalati. Per scoprire quali effetti ciò abbia sulle particelle, i ricercatori hanno simulato, in un reattore fotochimico, le reazioni dei gas di scarico provenienti dai motori degli aerei e delle navi per un periodo compreso tra uno e dodici giorni. Per l'analisi è stato utilizzato uno strumento di misurazione speciale sviluppato presso l'università.
Mentre le proprietà tossiche delle emissioni navali sono rimaste stabili nel corso dei giorni, il potenziale ossidativo dei gas di scarico degli aerei aumenta notevolmente con il passare del tempo a causa delle reazioni chimiche innescate dai raggi del Sole.
Se queste particelle invecchiate penetrano in profondità nelle vie respiratorie, possono provocare stress ossidativo. Questo processo favorisce pertanto le infiammazioni e, a lungo termine, può portare a malattie delle vie respiratorie e cardiovascolari.