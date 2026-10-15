Le polveri sottili degli aerei diventano più tossiche col passare del tempo

I metodi di misurazione utilizzati finora rilevavano le sostanze inquinanti principalmente appena emesse dal motore. I gas di scarico rimangono però spesso nell'aria per ore o addirittura giorni prima di essere inalati. Per scoprire quali effetti ciò abbia sulle particelle, i ricercatori hanno simulato, in un reattore fotochimico, le reazioni dei gas di scarico provenienti dai motori degli aerei e delle navi per un periodo compreso tra uno e dodici giorni. Per l'analisi è stato utilizzato uno strumento di misurazione speciale sviluppato presso l'università.

Mentre le proprietà tossiche delle emissioni navali sono rimaste stabili nel corso dei giorni, il potenziale ossidativo dei gas di scarico degli aerei aumenta notevolmente con il passare del tempo a causa delle reazioni chimiche innescate dai raggi del Sole.