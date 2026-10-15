SVIZZERA
Céline Amaudruz si candida per il dopo Parmelin
La consigliera nazionale ginevrina ha sciolto le riserve confermando la sua candidatura al Consiglio federale
Yvain Genevay / Tamedia
Fonte Ats
Céline Amaudruz si candida per il dopo Parmelin
La consigliera nazionale ginevrina ha sciolto le riserve confermando la sua candidatura al Consiglio federale
GINEVRA - La consigliera nazionale ginevrina Céline Amaudruz ha rotto gli indugi: intende candidarsi alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale, ha annunciato oggi davanti ai media la vicepresidente dell'UDC Svizzera.
Il termine per presentare le candidature alla successione del consigliere federale vodese, che lascerà a fine anno, è fissato per venerdì 23 ottobre a mezzogiorno.
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