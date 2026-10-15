Stanchi e stressati, i cani da protezione mordono di più

Secondo il veterinario cantonale diversi fattori possono condurre a un comportamento aggressivo da parte dei cani da protezione. Quest'estate, non da ultimo, anche la canicola. «Abbiamo constatato che, a causa degli interventi lunghi e impegnativi, i cani erano estremamente stanchi. A causa della mancanza di pause sufficienti, reagivano in modo più sensibile alla presenza delle persone. Le giornate per loro sono lunghe e c'è continuamente gente in movimento. I cani devono essere in grado di riconoscere quando proteggere il gregge e quando invece devono comportarsi in modo adeguato. È una sfida enorme», ha affermato Giochen Bearth, che per i motivi elencati considera l'evoluzione dei conflitti non preoccupante.