«Voglio sbarcare», e si getta in mare: salvata dopo venti ore in acqua
La 44enne si è buttata da una nave di crociera. È stata individuata nel mar Ionio grazie alla luce lampeggiante del suo salvagente.
ATENE - È rimasta per venti ore nelle acque del mar Ionio, prima di essere individuata e tratta in salvo. Protagonista della vicenda una donna di 44 anni, originaria di El Salvador, che si era gettata in mare dalla nave da crociera Odyssey of the Seas, della compagnia statunitense Royal Caribbean, al largo delle coste greche.
Secondo quanto comunicato dalla Guardia costiera ellenica, la donna è stata ritrovata cosciente nelle prime ore di sabato scorso, a circa 70 miglia nautiche (130 chilometri) a sudovest dell'isola di Zante, nel mar Ionio. A individuarla è stato l'equipaggio di una nave cargo impegnata nelle operazioni di ricerca, che ha avvistato la luce lampeggiante del salvagente indossato dalla passeggera.
Una volta soccorsa, la 44enne ha fornito una spiegazione del suo gesto. Come riferito all'agenzia France-Presse (Afp) da un portavoce della Guardia costiera, la donna ha raccontato di essersi gettata volontariamente in acqua perché «voleva sbarcare» dalla nave.
Dopo il salvataggio, la passeggera è stata trasportata nel porto di Katakolo, nel Peloponneso occidentale. Da lì è stata accompagnata all'ospedale della vicina città di Pyrgos, dove è stata sottoposta ad accertamenti medici, secondo quanto precisato dalle autorità greche.
L'allarme era scattato venerdì scorso, quando era stata segnalata la scomparsa della donna dalla nave da crociera. Le autorità avevano immediatamente avviato una vasta operazione di ricerca, mobilitando due imbarcazioni della Guardia costiera, un elicottero dell'Aeronautica militare greca e diverse navi mercantili presenti nella zona. Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento della passeggera dopo venti ore trascorse in mare.