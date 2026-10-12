«Voglio sbarcare», e si getta in mare: salvata dopo venti ore in acqua

Una volta soccorsa, la 44enne ha fornito una spiegazione del suo gesto. Come riferito all'agenzia France-Presse (Afp) da un portavoce della Guardia costiera, la donna ha raccontato di essersi gettata volontariamente in acqua perché «voleva sbarcare» dalla nave.

Dopo il salvataggio, la passeggera è stata trasportata nel porto di Katakolo, nel Peloponneso occidentale. Da lì è stata accompagnata all'ospedale della vicina città di Pyrgos, dove è stata sottoposta ad accertamenti medici, secondo quanto precisato dalle autorità greche.