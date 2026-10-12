L'Iran è pronto a colpire hub e data center Usa negli Emirati
«I negoziati tra Iran e Stati Uniti sono ancora lontani da un accordo, ma molto più vicini a un'escalation della tensione», secondo Teheran
TEHERAN - «Gli Stati Uniti dispongono di asset estremamente preziosi negli Emirati Arabi Uniti e nell'area dello Stretto di Hormuz. L'Iran non ha considerato tali risorse come obiettivi, ma in caso di un nuovo conflitto, molti dei cavi, dei data center, degli hub di intelligenza artificiale e di altre numerose infrastrutture statunitensi finiranno nel nostro mirino e verranno distrutti».
Lo ha dichiarato Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran.
«Questi elementi vitali per l'economia statunitense nella regione hanno un valore superiore ai duemila miliardi di dollari», ha affermato parlando all'emittente statale PressTV. «Se gli Stati Uniti dovessero attaccare nuovamente l'Iran, siamo pienamente pronti a mostrare le nostre nuove capacità», ha detto, aggiungendo: «Gli Stati Uniti dovranno certamente affrontare una risposta iraniana di ben più ampia portata».
Nel frattempo, in un messaggio pubblicato su X, Rezaei ha sottolineato che «i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono ancora lontani da un accordo, ma molto più vicini a un'escalation della tensione».