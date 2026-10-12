L'Iran è pronto a colpire hub e data center Usa negli Emirati

«Questi elementi vitali per l'economia statunitense nella regione hanno un valore superiore ai duemila miliardi di dollari», ha affermato parlando all'emittente statale PressTV. «Se gli Stati Uniti dovessero attaccare nuovamente l'Iran, siamo pienamente pronti a mostrare le nostre nuove capacità», ha detto, aggiungendo: «Gli Stati Uniti dovranno certamente affrontare una risposta iraniana di ben più ampia portata».

Nel frattempo, in un messaggio pubblicato su X, Rezaei ha sottolineato che «i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono ancora lontani da un accordo, ma molto più vicini a un'escalation della tensione».