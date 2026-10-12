Canarie, almeno 688 migranti arrivati in 24 ore
Quattro imbarcazioni soccorse nell'arcipelago spagnolo. Quattro persone sono state trasferite in ospedale, una in condizioni critiche.
ISOLE CANARIE - Almeno 688 migranti sono arrivati nelle ultime 24 ore alle isole Canarie, nell'arcipelago spagnolo nell'Atlantico, a bordo di quattro imbarcazioni. Gli sbarchi sono avvenuti tra la notte di sabato e domenica e il pomeriggio di domenica, secondo quanto riferito dal coordinamento delle emergenze e dal Salvataggio Marittimo spagnolo.
Gli ultimi due caicchi, con complessivamente 356 persone a bordo secondo il bilancio delle autorità, hanno raggiunto domenica pomeriggio l'isola di El Hierro. La prima imbarcazione è arrivata autonomamente nel porto di La Restinga alle 16.50, dopo diversi giorni di navigazione da Niodior, in Senegal. A bordo si trovavano 205 uomini, sette donne e otto minorenni non accompagnati, originari di Senegal, Guinea Conakri e Mali, riferisce l'agenzia Efe.
Il secondo caicco è stato invece soccorso al largo dell'isola e scortato nello stesso porto alle 18.40 dalla motovedetta Navia del Salvataggio Marittimo. Trasportava 106 uomini, 12 donne e 18 minorenni, tra cui 17 ragazzi e una ragazza.
Nella mattinata di domenica, un'altra imbarcazione con 216 migranti era stata individuata a circa 3,5 chilometri a sud di Gran Canaria e accompagnata nel porto di Arguineguín. Una persona in condizioni critiche è stata evacuata in elicottero e trasferita all'ospedale dell'isola.
Il primo intervento risale invece alla notte tra sabato e domenica, quando i soccorritori hanno raggiunto un barcone con 96 persone in acque internazionali, a 92 chilometri a sud-est di Lanzarote. L'imbarcazione è stata scortata nel porto di Arrecife e tre migranti sono stati ricoverati in ospedale a causa delle precarie condizioni di salute.
Nonostante gli ultimi arrivi, il flusso migratorio verso le Canarie risulta in diminuzione rispetto allo scorso anno. Secondo l'ultimo bilancio del ministero dell'Interno spagnolo, dal primo gennaio al 30 settembre 2026 sono giunte nell'arcipelago 7'133 persone a bordo di 95 imbarcazioni, contro le 12'848 registrate nello stesso periodo del 2025. Si tratta di un calo del 44,5%.