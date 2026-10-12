Canarie, almeno 688 migranti arrivati in 24 ore

Il secondo caicco è stato invece soccorso al largo dell'isola e scortato nello stesso porto alle 18.40 dalla motovedetta Navia del Salvataggio Marittimo. Trasportava 106 uomini, 12 donne e 18 minorenni, tra cui 17 ragazzi e una ragazza.

Nella mattinata di domenica, un'altra imbarcazione con 216 migranti era stata individuata a circa 3,5 chilometri a sud di Gran Canaria e accompagnata nel porto di Arguineguín. Una persona in condizioni critiche è stata evacuata in elicottero e trasferita all'ospedale dell'isola.