In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo

Nel corso di otto giornate, gli agenti hanno effettuato verifiche in 11 postazioni distribuite tra Mendrisiotto, Luganese, Locarnese e Bellinzonese, concentrandosi sulle zone maggiormente frequentate da e-bike e monopattini elettrici. Oltre ai controlli, sono stati forniti consigli sulla sicurezza e sul rispetto delle norme della circolazione, accompagnati dalla distribuzione di materiale informativo.