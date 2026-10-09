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In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo

Si è conclusa l'operazione TROTTA della Polizia cantonale con nove veicoli irregolari, due denunce al Ministero pubblico e 13 minorenni segnalati.
In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo
TiPress
Fonte Polizia cantonale
elaborata da Redazione
In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo
Si è conclusa l'operazione TROTTA della Polizia cantonale con nove veicoli irregolari, due denunce al Ministero pubblico e 13 minorenni segnalati.

BELLINZONA - Trentacinque contravvenzioni, 13 segnalazioni alla Magistratura dei minorenni e due denunce al Ministero pubblico. È il bilancio di TROTTA, l'operazione estiva di controlli mirati sulla mobilità lenta condotta dalla Polizia cantonale in collaborazione con le polizie comunali, conclusasi lo scorso 30 settembre.

Nel corso di otto giornate, gli agenti hanno effettuato verifiche in 11 postazioni distribuite tra Mendrisiotto, Luganese, Locarnese e Bellinzonese, concentrandosi sulle zone maggiormente frequentate da e-bike e monopattini elettrici. Oltre ai controlli, sono stati forniti consigli sulla sicurezza e sul rispetto delle norme della circolazione, accompagnati dalla distribuzione di materiale informativo.

Mezzi manomessi e velocità fino a 48 km/h
Grazie all'impiego di un banco di prova a rulli, gli agenti hanno potuto misurare direttamente sul posto la velocità dei veicoli. In nove casi sono emerse irregolarità legate alle prestazioni o alle caratteristiche tecniche dei mezzi.

Cinque veicoli risultavano manomessi dai conducenti, mentre altri quattro non erano omologati per circolare sulle strade svizzere. Tra questi figuravano anche e-bike con potenze di 1'200 e 1'600 watt, ben superiori al limite consentito di 1'000 watt.

Il caso più eclatante riguarda un mezzo che ha raggiunto una velocità di 48 km/h, per cui il conducente è stato denunciato al Ministero pubblico.

Tredici minorenni non in regola 
Particolare attenzione è stata riservata ai giovani conducenti. In 13 casi sono state riscontrate violazioni dei requisiti previsti per la guida di e-bike e monopattini elettrici.

Dai controlli emerge infatti che undici ragazzi avevano meno di 14 anni, l'età minima richiesta per mettersi alla guida di un ciclomotore leggero. Altri due, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, circolavano senza la necessaria licenza di condurre della categoria M. Tutti e tredici sono stati segnalati alla Magistratura dei minorenni. In un caso, inoltre, il giovane guidava un veicolo non conforme alle prescrizioni tecniche.

Le raccomandazioni della Polizia cantonale
Un'attenzione particolare, ricorda la Politia cantonale, va riservata alla visibilità: le luci devono essere sempre accese, i mezzi devono essere dotati di catarifrangenti ed è consigliato indossare abbigliamento ad alta visibilità. Anche l'utilizzo del casco, nei casi in cui non è obbligatorio, resta fortemente raccomandato.

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