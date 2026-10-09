70enne svizzero tedesco investito da un'auto: è grave

Il personale sanitario è intervenuto in codice rosso, quindi massima urgenza. Sul posto sono giunti l'ambulanza della Croce Rossa di Luino, l'automedica e l'elisoccorso decollato dalla provincia di Como. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese.

Il conducente dell'auto, un 60enne, si è fermato a prestare i primi soccorsi e anch'egli è stato assistito dai soccorritori. Saranno i carabinieri della Compagnia di Luino a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.