70enne svizzero tedesco investito da un'auto: è grave
È accaduto giovedì sera: i soccorsi sono intervenuti in codice rosso
LAVENA PONTE TRESA - Un uomo di 70 anni, residente nella Svizzera tedesca, è stato investito da un'auto giovedì sera a Lavena Ponte Tresa.
Un testimone oculare ha riferito al quotidiano La Prealpina che l'uomo stava attraversando la strada in via Marconi, all'altezza del civico 20, quando una vettura diretta verso Lavena lo ha travolto. Il 70enne è cliente di un camping della località del Varesotto.
Il personale sanitario è intervenuto in codice rosso, quindi massima urgenza. Sul posto sono giunti l'ambulanza della Croce Rossa di Luino, l'automedica e l'elisoccorso decollato dalla provincia di Como. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese.
Il conducente dell'auto, un 60enne, si è fermato a prestare i primi soccorsi e anch'egli è stato assistito dai soccorritori. Saranno i carabinieri della Compagnia di Luino a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.