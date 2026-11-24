Torna la magia di Natale in Corte
Un'occasione per scoprire le oltre 30 bancarelle presenti, proposte gastronomiche, musica, spettacoli e numerose attività dedicate a grandi e piccini.
Un'occasione per scoprire le oltre 30 bancarelle presenti, proposte gastronomiche, musica, spettacoli e numerose attività dedicate a grandi e piccini.
MORBIO INFERIORE - Domenica 29 novembre 2026, il nucleo di Morbio Inferiore si trasformerà nuovamente in un suggestivo villaggio natalizio in occasione della quarta edizione di Natale in Corte, organizzata dall’Associazione MorEvents, in collaborazione con il Comune di Morbio Inferiore.
A partire dalle ore 11:00, le vie e le corti del centro storico si animeranno con oltre 30 bancarelle, proposte gastronomiche, musica, spettacoli e numerose attività dedicate a grandi e piccini.
Non mancheranno momenti di intrattenimento per i più piccoli, laboratori creativi, racconti, la presenza di San Nicolao e tante occasioni per vivere insieme l’atmosfera delle feste.
La giornata culminerà alle ore 17:30 con la tradizionale accensione dell’Albero, accompagnata dalle melodie dei Cantori della Stella.
Un appuntamento aperto a tutta la popolazione, pensato per ritrovarsi, condividere momenti di convivialità e riscoprire il piacere della festa nel cuore del paese.
In caso di brutto tempo, la manifestazione si svolgerà in forma ridotta presso la Casa Comunale. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.morbioinf.ch.