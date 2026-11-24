Banche centrali e mercato a confronto sul futuro della moneta
Se ne è parlato nei giorni scorsi a Lugano, durante la terza edizione del Digital Asset Summit
Se ne è parlato nei giorni scorsi a Lugano, durante la terza edizione del Digital Asset Summit
LUGANO - Cinque istituzioni al centro del sistema monetario internazionale sullo stesso palco, accanto a banche, gestori, infrastrutture di mercato e investitori previdenziali. Giovedì 19 novembre, nella Hall 1 del LAC Lugano Arte e Cultura, la terza edizione del Digital Asset Summit promosso da YouChainSwiss e Diapasyn Group ha messo a confronto chi scrive le regole della moneta digitale e chi le deve applicare.
Il filo comune della serata: le regole sugli asset digitali sono in gran parte scritte, ma l'adozione su larga scala arriverà solo con certezza giuridica, interoperabilità e moneta di banca centrale al centro del regolamento delle transazioni. Valute digitali delle banche centrali (CBDC), stablecoin e depositi tokenizzati avranno ruoli diversi e complementari.
Ad aprire il Summit è stato Livio Falcone, presidente di YouChainSwiss e CEO di Diapasyn Group, la realtà nata nel giugno 2026 dall'unione tra Rosa & Roubini Associates, società di analisi macroeconomica e geopolitica, e YouChainSwiss, rete fondata a Lugano nel 2021. Il gruppo coordina circa 30 partner specializzati, con sedi a Londra, Zurigo, Lugano, Milano, Dubai e Singapore. «Diapasyn nasce per accompagnare banche, asset manager e family office che non possono costruire al proprio interno competenze e strutture sugli asset digitali», ha dichiarato Falcone.
Nel primo keynote Breige Tinnelly, Chief Strategy Officer di Aquarius, la piattaforma tecnologica dello studio legale Reed Smith, ha osservato che la domanda non è più se gli asset digitali saranno consentiti, ma perché non si siano ancora diffusi davvero: le stablecoin superano i 300 miliardi di dollari e gli asset reali tokenizzati i 30 miliardi, eppure i progetti pilota restano più numerosi di quelli in produzione. Servono tre decisioni, nessuna delle quali tecnologica: regole permanenti, certezza giuridica su infrastrutture e collaterale, riconoscimento oltre i confini.
La tavola rotonda sulle CBDC, moderata da Brunello Rosa, CEO di Rosa & Roubini Associates e chairman di Diapasyn Group, ha riunito Jon Frost (Banca dei regolamenti internazionali), Paul Gardin (Banca centrale europea), Esther Wandel (Deutsche Bundesbank), Nicola Branzoli (Banca d'Italia) e Robert Oleschak (Banca nazionale svizzera). Al centro le ragioni dell'euro digitale, atteso per il 2029 come complemento al contante, e i progetti di regolamento in moneta di banca centrale tokenizzata: Pontes, in produzione nell'Eurosistema da settembre 2026, e Helvetia, con cui la BNS regola operazioni in CBDC all'ingrosso dal 2023. «Tutte queste forme di moneta digitale possono, e anzi dovrebbero, coesistere: ciascuna serve scopi diversi, e questo sarà un elemento di stabilità del sistema», ha sottolineato Rosa.
Il secondo panel, guidato da Alessandro Piccolella, vicepresidente di YouChainSwiss, ha seguito la filiera della finanza digitale con Florian Erlach (WhiteBIT) sull'accesso ai mercati con una piattaforma autorizzata MiCA, Filippo Moor (Gonet & Cie SA) sulla custodia e sul credito garantito da Bitcoin ed Ethereum, Rafael Mastroberardino (Franklin Templeton) su BENJI, fondo monetario registrato presso la SEC che esiste solo su blockchain, e Carlo Mondani (SIX Securities Services) sull'integrazione di SDX in SIX SIS. Giuseppe Longo, vicepresidente di Assoprevidenza, ha indicato le quattro condizioni perché un fondo pensione investa in strumenti tokenizzati: certezza giuridica, gestione dei rischi, liquidità effettiva e governance competente.
In chiusura Oliver Schmitt, CEO di VI3NNA Congress, ha presentato la partnership con YouChainSwiss, sottoscritta la mattina stessa alla presenza del sindaco di Lugano e del console d'Austria, in vista del congresso di Vienna del 13 e 14 maggio 2027. Spazio anche a SwissLedger, la blockchain promossa dalla Città di Lugano, al collegamento dell'ecosistema ticinese con Zugo, Ginevra e Zurigo e alla giornata dell'Italian House al World Economic Forum del 21 gennaio 2027.