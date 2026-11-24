Ad aprire il Summit è stato Livio Falcone, presidente di YouChainSwiss e CEO di Diapasyn Group, la realtà nata nel giugno 2026 dall'unione tra Rosa & Roubini Associates, società di analisi macroeconomica e geopolitica, e YouChainSwiss, rete fondata a Lugano nel 2021. Il gruppo coordina circa 30 partner specializzati, con sedi a Londra, Zurigo, Lugano, Milano, Dubai e Singapore. «Diapasyn nasce per accompagnare banche, asset manager e family office che non possono costruire al proprio interno competenze e strutture sugli asset digitali», ha dichiarato Falcone.

Nel primo keynote Breige Tinnelly, Chief Strategy Officer di Aquarius, la piattaforma tecnologica dello studio legale Reed Smith, ha osservato che la domanda non è più se gli asset digitali saranno consentiti, ma perché non si siano ancora diffusi davvero: le stablecoin superano i 300 miliardi di dollari e gli asset reali tokenizzati i 30 miliardi, eppure i progetti pilota restano più numerosi di quelli in produzione. Servono tre decisioni, nessuna delle quali tecnologica: regole permanenti, certezza giuridica su infrastrutture e collaterale, riconoscimento oltre i confini.