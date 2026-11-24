Le conseguenze, fa notare, avrebbero potuto essere più gravi. «Mi hanno morso vicino a un tendine e a una vena. Il tendine si è salvato, mentre la vena è stata presa di striscio. Perdevo molto sangue, ma fortunatamente non è stata recisa». La ferita, a una decina di giorni dall'accaduto, non è ancora rimarginata e, dopo un nuovo controllo medico, le è stato detto di tenere ancora per un po' i punti di sutura.