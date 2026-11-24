«Mi sono salvata entrando in casa dei vicini»
Aggredita da due maremmani mentre passeggia con il cane. La Polizia conferma e invita a prestare attenzione: «La diffusione del lupo ha reso necessario il loro impiego».
MESOCCO (GR) - «Me li sono ritrovati addosso, uno a destra e uno a sinistra. Hanno cominciato a mordere me e il mio cagnolino. Se non fossi riuscita a entrare in quella casa, non so come sarebbe finita». È ancora scossa la donna aggredita da due maremmani sabato 14 novembre, attorno alle 14, mentre passeggiava con il proprio animale in pieno centro abitato, a un centinaio di metri da casa.
La donna, che ha chiesto di rimanere anonima, ha raccontato a Tio quelli che sono stati istanti di puro terrore. L'aggressione le ha provocato una ferita per la quale sono stati necessari diversi punti di sutura. Anche il suo cagnolino è rimasto ferito.
«Ho visto arrivare i cani da dietro»
«Ero ancora vicino a casa - racconta la donna -. Ho fatto appena in tempo a prendere in braccio il mio cagnolino per proteggerlo». I due animali le sono saltati addosso, cominciando a mordere.
La donna è riuscita a mettersi in salvo grazie a una porta lasciata aperta. «Ho visto la casa di alcuni vicini e sono entrata. Per fortuna erano in casa e non avevano chiuso a chiave», prosegue.
Le conseguenze, fa notare, avrebbero potuto essere più gravi. «Mi hanno morso vicino a un tendine e a una vena. Il tendine si è salvato, mentre la vena è stata presa di striscio. Perdevo molto sangue, ma fortunatamente non è stata recisa». La ferita, a una decina di giorni dall'accaduto, non è ancora rimarginata e, dopo un nuovo controllo medico, le è stato detto di tenere ancora per un po' i punti di sutura.
Il cagnolino ha riportato una ferita vicino a un rene. «Avrei potuto perderlo». L'animale sta meglio, ma non si è ancora ripreso completamente.
«Quei cani sarebbero scappati ancora»
A preoccupare la donna è anche quanto appreso dopo l'aggressione. «Mi hanno raccontato che quei cani ogni tanto girano liberi. E ho saputo che sarebbero scappati nuovamente anche la domenica successiva».
Informazioni riferite da terzi, che non hanno trovato conferma nella telefonata, ma che alimentano i suoi timori. «Io non ero andata nei campi o vicino ai recinti. Ero in mezzo al paese, tra le case».
Secondo il suo racconto, il proprietario dei maremmani si sarebbe fatto sentire nei primi due giorni, offrendo di pagare le spese veterinarie. «Poi però non ho più ricevuto telefonate. Mi aspettavo che si interessasse ancora, perché sono rimasta davvero scioccata».
La denuncia? «Ci sto pensando»
Per il momento la donna non ha sporto denuncia penale, ma non esclude di farlo. «Voglio pensarci, soprattutto perché al mio posto avrebbe potuto esserci un bambino».
La paura, intanto, non è passata. «Da quel giorno non sono più passata da quella strada. Ho ancora il terrore».
Il pensiero va soprattutto alla sicurezza degli altri abitanti. «Ho quattro nipoti che passeggiano con i loro cagnolini. E ci sono tanti bambini che fanno lo stesso. Se deciderò di denunciare, sarà per loro. Perché quello che è successo a me non deve capitare a qualcun altro».
«Ci sono cartelli dappertutto»
Contattata da Tio in merito all'aggressione, la Polizia comunale di Mesocco sottolinea di occuparsi principalmente della banca dati dei cani, delle relative tasse e del rispetto delle disposizioni sull'uso del guinzaglio, e non entra nel merito della vicenda. Al telefono, però, ci ricordano che i cani maremmani impiegati per la protezione delle greggi hanno uno statuto particolare e possono muoversi liberamente anche a una certa distanza dagli animali che custodiscono (ci domandiamo se l'area dell'abitato rientri in quest'area).
«Ormai ci sono cartelli dappertutto che invitano a prestare attenzione nelle zone in cui sono presenti questi cani», ci viene spiegato, sottolineando come la diffusione del lupo abbia reso necessario il loro impiego sugli alpeggi. Secondo l'agente, spetta dunque ai cittadini adeguare il proprio comportamento alla presenza dei cani da protezione.