Il codice di condotta ha impedito un confronto

Un tentativo di chiarimento tra i due c'era stato, ma l'incontro non si è mai concretizzato. «Tempo dopo sono stato contattato da una persona che voleva organizzare un incontro con Hebeisen», racconta Scherwey. Il giocatore aveva accolto con favore la proposta, rendendosi disponibile anche a incontrare l'arbitro e i suoi figli. «Ho trovato che fosse una buona cosa e ho dato il via libera. Tuttavia poi non ho più sentito nulla, quindi ho pensato che la cosa fosse chiusa».

Hebeisen, dal canto suo, aveva spiegato di aver desiderato un confronto personale, ma di non poter contattare direttamente il giocatore a causa del codice di condotta. L'arbitro aveva comunque chiarito di non ritenere Scherwey responsabile delle azioni altrui: «Per ciò che fanno i media e alcuni tifosi, lui non porta la responsabilità». Aveva inoltre ricordato di essere stato bersaglio di ostilità e odio già prima di quell'episodio.