Tristan Scherwey rammaricato per Hebeisen
L’attaccante del Berna si è pentito per le parole dette ad Hebeisen: «Mi dispiace molto per quanto successo».
L’attaccante del Berna si è pentito per le parole dette ad Hebeisen: «Mi dispiace molto per quanto successo».
BERNA - Dopo 23 anni di carriera, l'arbitro di hockey su ghiaccio Micha Hebeisen ha deciso di ritirarsi a causa delle ripetute minacce e dei messaggi d'odio ricevuti. A pesare sulla sua decisione è stato anche un episodio risalente allo scorso anno, quando l'attaccante del Berna Tristan Scherwey lo aveva minacciato durante una partita. Il 35enne è tornato sull'accaduto e, intervistato da Schweiz Heute, ha espresso il proprio rammarico per le conseguenze delle sue parole.
«Ti troverò in città, ti troverò. Già allo Zibelemärit eri vicino», aveva detto Scherwey all'arbitro durante un incontro. Parole che gli erano costate due giornate di squalifica. Dopo la risonanza mediatica della vicenda, Hebeisen era diventato bersaglio di ostilità e minacce anche lontano dalle piste di ghiaccio.
La differenza tra il giocatore e la persona privata
«Mi dispiace molto per quello che è successo», ha dichiarato Scherwey durante un'intervista telefonica. A colpirlo sono state soprattutto le ripercussioni sulla famiglia dell'arbitro: «Che suo figlio sia stato interpellato all'asilo sull'accaduto mi tocca». Padre di due bambine piccole, il giocatore del Berna dice di comprendere quanto vissuto da Hebeisen. Ci tiene però a fare una distinzione: «Tutti quelli che mi conoscono sanno che tra lo Scherwey giocatore di hockey e la persona privata Scherwey ci sono grandi differenze». L'attaccante ammette inoltre di non aver immaginato le conseguenze delle proprie parole: «La dichiarazione è avvenuta nel fervore di una partita. La frase mi è scappata per l'emozione. Non ho minimamente pensato a cosa potesse scatenare».
Il codice di condotta ha impedito un confronto
Un tentativo di chiarimento tra i due c'era stato, ma l'incontro non si è mai concretizzato. «Tempo dopo sono stato contattato da una persona che voleva organizzare un incontro con Hebeisen», racconta Scherwey. Il giocatore aveva accolto con favore la proposta, rendendosi disponibile anche a incontrare l'arbitro e i suoi figli. «Ho trovato che fosse una buona cosa e ho dato il via libera. Tuttavia poi non ho più sentito nulla, quindi ho pensato che la cosa fosse chiusa».
Hebeisen, dal canto suo, aveva spiegato di aver desiderato un confronto personale, ma di non poter contattare direttamente il giocatore a causa del codice di condotta. L'arbitro aveva comunque chiarito di non ritenere Scherwey responsabile delle azioni altrui: «Per ciò che fanno i media e alcuni tifosi, lui non porta la responsabilità». Aveva inoltre ricordato di essere stato bersaglio di ostilità e odio già prima di quell'episodio.
Rispetto per il lavoro dell'arbitro
Nel frattempo, Scherwey ha avuto l'occasione di conoscere il mondo dell'arbitraggio da un'altra prospettiva. Durante la sua formazione da allenatore ha infatti diretto quattro partite della categoria U14, un'esperienza che lo ha aiutato a comprendere meglio le difficoltà del ruolo. «Solo dopo ho davvero capito cosa serve per diventare arbitro», racconta.
«È un lavoro impegnativo, per il quale nutro grande ammirazione». Il 35enne conclude con un richiamo al rispetto per chi dirige le partite: «Senza arbitri non c'è partita! Per questo tutti meritano grande rispetto».