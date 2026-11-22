L’Inter piange contro l’Atalanta
Avanti 2-0, 3-1 e poi 4-2, i nerazzurri si sono fatti riprendere dalla Dea, gettando alle ortiche due punti
Un rigore di Kessie al 91’ ha completato la rimonta orobica.
Avanti 2-0, 3-1 e poi 4-2, i nerazzurri si sono fatti riprendere dalla Dea, gettando alle ortiche due punti
Un rigore di Kessie al 91’ ha completato la rimonta orobica.
|29
|Marco Carnesecchi
|13
|Jose Nison Dos Santos Silva 68'
|17
|Charles De Ketelaere
|90
|Nikola Krstovic 88'
|59
|Nicola Zalewski 73'
|77
|Davide Zappacosta
|16
|Raoul Bellanova 88'
|99
|Eljif Elmas 68'
|19
|Franck Kessie
|23
|Sead Kolasinac
|42
|Giorgio Scalvini
|Marcus Thuram
|9
|Carlos Augusto
|30
|Benjamin Pavard
|28
|Josep Martínez
|1
|64' Nicolo Barella
|23
|78' Henrikh Mkhitaryan
|22
|33' Hakan Calhanoglu
|20
|Djed Spence
|99
|Alessandro Bastoni
|95
|77' Francesco Pio Esposito
|94
|64' Federico Dimarco
|32
BERGAMO - Mezzo passo falso dell’Inter che, in campo per dare un seguito al successo sul Como e per rimanere in scia alla Lazio capolista, si è invece vista stoppare da un’Atalanta combattiva (4-4 il risultato finale).
Bravissimi nella prima parte di confronto, capaci di salire al doppio vantaggio in poco più di mezz’ora con Pio Esposito e di rispondere ancora con il giovane attaccante al guizzo locale di Elmas, gli uomini di mister Chivu hanno in seguito un po’ perso il bandolo della matassa. Con un rigore trasformato da Sucic hanno respinto il nuovo graffio locale di De Ketelaere, poi però hanno completamente sbandato. Avanti di due reti a un quarto d’ora dalla fine non sono infatti riusciti a compattarsi a protezione di Martinez. Si sono anzi dimostrati fragili nella loro fase difensiva permettendo ai padroni di casa di salire fino al pari ancora con De Ketelaere e, al 91’, con un rigore trasformato da Kessié.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lazio
|12
|32
|10
|2
|0
|28
|9
|19
|2
|Roma
|12
|30
|9
|3
|0
|36
|11
|25
|3
|Inter
|12
|29
|9
|2
|1
|32
|17
|15
|4
|Milan
|12
|27
|8
|3
|1
|28
|14
|14
|5
|Como
|12
|26
|8
|2
|2
|20
|10
|10
|6
|Juventus
|12
|21
|6
|3
|3
|19
|12
|7
|7
|Frosinone
|12
|20
|6
|2
|4
|25
|20
|5
|8
|Napoli
|12
|18
|5
|3
|4
|19
|14
|5
|9
|Bologna
|12
|18
|5
|3
|4
|17
|15
|2
|10
|Genoa
|12
|16
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|11
|Cagliari
|12
|16
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|12
|Atalanta
|12
|15
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|13
|Torino
|12
|14
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
|Lecce
|12
|10
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|15
|Fiorentina
|11
|9
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|16
|Parma
|12
|8
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|17
|Sassuolo
|12
|8
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|18
|Monza
|11
|7
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|19
|Udinese
|12
|6
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|20
|Venezia
|12
|6
|2
|0
|10
|8
|25
|-17