Bravissimi nella prima parte di confronto, capaci di salire al doppio vantaggio in poco più di mezz’ora con Pio Esposito e di rispondere ancora con il giovane attaccante al guizzo locale di Elmas, gli uomini di mister Chivu hanno in seguito un po’ perso il bandolo della matassa. Con un rigore trasformato da Sucic hanno respinto il nuovo graffio locale di De Ketelaere, poi però hanno completamente sbandato. Avanti di due reti a un quarto d’ora dalla fine non sono infatti riusciti a compattarsi a protezione di Martinez. Si sono anzi dimostrati fragili nella loro fase difensiva permettendo ai padroni di casa di salire fino al pari ancora con De Ketelaere e, al 91’, con un rigore trasformato da Kessié.