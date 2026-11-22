Arrivato all’ultimo atto del torneo da imbattuto, il 23enne ha dimostrato di aver recuperato al meglio dall’infortunio che gli ha fatto perdere punti e tempo durante l’anno. Nella sfida al tedesco lo spagnolo è infatti stato bravissimo. Ha cominciato al massimo, prendendosi il primo set approfittando dei passaggi a vuoto del rivale, e poi ha saputo ricalibrarsi nel secondo, nel quale ha ottenuto un break ma ha anche subito il ritorno del numero uno al mondo, che l’ha costretto al tiebreak. Lì ha sofferto, ritrovandosi 3-6 dopo essere stato 3-0. Non ha in ogni caso mollato e, cancellati tre set point, ha chiuso i conti 9-7.