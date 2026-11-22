Il Bellinzona si arrende a Bienne
Granata sconfitti e sempre ultimi
Perde il Lugano U21, vince il Paradiso.
Granata sconfitti e sempre ultimi
Perde il Lugano U21, vince il Paradiso.
BIENNE - Nemmeno la diciassettesima giornata di campionato è stata quella della svolta per il Bellinzona che, impegnato a Bienne, ha incassato la sua dodicesima sconfitta stagionale. Combattivi ma non fortunati, i granata si sono arresi 4-2 nonostante 90’ di discreto calcio.
Sono passati a condurre con N’Diaye ma già prima della pausa si sono visti riprendere e superare dalle reti locali di Beltran e Bouameur. Ancora N’Diaye ha dato speranza, trovando il pari a inizio ripresa, ma Beltran, in giornata di grazia, ha piazzato altre due marcature per la personale tripletta e il successo dei suoi, che si sono confermati primi della classifica.
La Promotion League ha visto piangere anche il Lugano U21, penultimo della graduatoria solo davanti ai granata e fermato in casa dal Breitenrain. In vantaggio al quarto d’ora con Zurmühle, i bianconeri non hanno retto al ritorno dei bernesi, lanciatisi verso il successo con Schneuwly e Lüthi. Ancora di Zurmühle, a 20’ dalla fine, il gol che ha fissato il 2-3 finale.
Il Paradiso, la terza ticinese del campionato, ha invece sorriso. Quinti della graduatoria, sabato i biancoverdi hanno colto il loro secondo successo consecutivo imponendosi 2-0 a Basilea con Babic e Xhemaili.