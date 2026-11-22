Sono passati a condurre con N’Diaye ma già prima della pausa si sono visti riprendere e superare dalle reti locali di Beltran e Bouameur. Ancora N’Diaye ha dato speranza, trovando il pari a inizio ripresa, ma Beltran, in giornata di grazia, ha piazzato altre due marcature per la personale tripletta e il successo dei suoi, che si sono confermati primi della classifica.