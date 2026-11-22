Perso per strada il favoritissimo della vigilia, ad “attaccare” nella prova austriaca sono stati i norvegesi Timon Haugan e Atle Lie McGrath, rispettivamente primo e secondo con un distacco di appena 0”01. Alle loro spalle, più staccati, si sono piazzati il belga Armand Marchant (+0”44), il francese Clément Noël (+0”55), l’austriaco Joshua Sturm (+0”75) e l’altro norvegese Henrik Kristoffersen (+0”76).

Il migliore tra gli svizzeri è stato Tanguy Nef, settimo a 0”78 dal leader. Più indietro Daniel Yule (+1”54) e Loïc Meillard (+1”70).