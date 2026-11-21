Lara Colturi trionfa a Gurgl
Quinto posto per Camille Rast.
GURGL - La terza gara stagionale di Coppa del Mondo è stata quella di una prima volta. La prima volta di Lara Colturi la quale, già bravissima nella prima manche (chiusa al secondo posto), con una seconda perfetta si è presa il primo successo in carriera. E la prima vittoria della storia l’ha regalata anche alla sua Albania.
Alle spalle della 20enne nativa di Torino si sono piazzate le svedesi Sara Hector (+0”27) e Anna Swenn Larsson (+0”30). Quarto posto per la statunitense AJ Hurt (+”39).
Una prova alla fine discreta è stata quella di Camille Rast la quale, 18esima al termine della prima manche, con un parziale - il secondo - convincente, ha risalito la “classifica” fino al quinto posto finale a pari merito con l’altra svedese Hanna Aronsson Elfman (+0”93). Tra le rossocrociate un piazzamento nella top-20 l’hanno ottenuto pure Selina Egloff, Eliane Christen e Aline Höpli.