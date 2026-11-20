Nations League, quarti di finale da brividi
La Francia ritroverà la Spagna, campione del mondo, mentre il Portogallo sfiderà i Paesi Bassi.
NYON - Francia-Spagna sarà il principale big match dei quarti di finale della Nations League. Il sorteggio, svoltosi oggi nella sede dell'UEFA a Nyon, ha riservato ai Bleus una sfida di prestigio contro i campioni del mondo in carica.
La Francia di Zidane, ha chiuso il proprio girone al primo posto e avrà quindi il vantaggio di giocare il ritorno davanti al proprio pubblico. I quarti di finale si disputeranno tra il 25 e il 30 marzo 2027.
Anche gli altri accoppiamenti promettono spettacolo. Il Portogallo sfiderà i Paesi Bassi, mentre la Germania se la vedrà con il Belgio in un altro confronto di alto livello.
A completare il quadro sarà la sfida tra Inghilterra e Norvegia, che si ritroveranno di fronte dopo essersi affrontate nei quarti di finale dell'ultima Coppa del mondo.
Le quattro vincitrici accederanno alla Final Four della Nations League, in programma dal 9 al 13 giugno 2027. La fase finale si giocherà in uno dei quattro Paesi qualificati.
🏁 Nations League: the road to the Finals Semi-finals (June 2027): SF1: 🇳🇱🇵🇹 QF3 winner v 🇪🇸🇫🇷 QF1 winner SF2: 🇧🇪🇩🇪 QF4 winner v 🇳🇴🏴 QF2 winner 🏆 The single-leg semi-final winners meet in the final. https://t.co/bvSTqraLtt— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 20, 2026