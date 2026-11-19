SIHF, il CEO se ne va
La Federazione svizzera e Martin Baumann hanno messo fine alla loro collaborazione. Subenta a interim Monika Renhard.
ZURIGO - La Federazione svizzera di hockey (SIHF) e il suo CEO Martin Baumann si separano. La Federazione ha annunciato la fine della collaborazione con il dirigente, alla guida dell'organizzazione dall'inizio di novembre 2024. La gestione operativa passa con effetto immediato a Monika Reinhard, attuale responsabile Digital, Marketing & Communications, che assume l'incarico di CEO a interim.
Baumann lascia dunque la Federazione dopo circa due anni. Nel comunicare la separazione, Swiss Ice Hockey sottolinea che il dirigente ha guidato l'organizzazione in una fase «intensa e ricca di eventi». Il Consiglio di amministrazione lo ringrazia per l'impegno e il lavoro svolto a favore dell'hockey su ghiaccio svizzero e gli augura il meglio per il futuro, sia professionale che privato.
La ricerca del successore è già partita. Il Consiglio di amministrazione ha avviato la procedura di selezione del nuovo CEO, con l'obiettivo di assicurare continuità alla gestione e allo sviluppo della Federazione.
Nel frattempo, Monika Reinhard guiderà la gestione operativa e risponderà direttamente al Consiglio di amministrazione. Sarà inoltre alla guida della Segreteria, in stretta collaborazione con gli altri membri della Direzione.