Baumann lascia dunque la Federazione dopo circa due anni. Nel comunicare la separazione, Swiss Ice Hockey sottolinea che il dirigente ha guidato l'organizzazione in una fase «intensa e ricca di eventi». Il Consiglio di amministrazione lo ringrazia per l'impegno e il lavoro svolto a favore dell'hockey su ghiaccio svizzero e gli augura il meglio per il futuro, sia professionale che privato.