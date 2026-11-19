Blaser ha infine voluto condividere il premio con tutti coloro che hanno contribuito alla nascita della nuova arena: «Desidero condividere questo riconoscimento con tutti i partner che, attraverso un approccio costruttivo e una proficua collaborazione, hanno contribuito alla realizzazione del progetto, così come con tutte le persone che, grazie al proprio lavoro, alle competenze e alla professionalità, hanno reso possibile questo importante risultato».