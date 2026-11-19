Un premio (internazionale) per l'AIL Arena
Il progetto del nuovo stadio del Lugano si è aggiudicato il primo premio nella categoria "Stadium Development".
LUGANO - Prestigioso riconoscimento internazionale per la nuova AIL Arena. Il progetto dello stadio del Lugano ha conquistato il primo premio nella categoria «Stadium Development» alla quarta edizione degli ESSMA Stadium Industry Awards. Promossi dalla European Stadium & Safety Management Association (ESSMA), i premi valorizzano l'innovazione e lo sviluppo delle infrastrutture sportive europee.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 9 novembre a Nizza, alla presenza di oltre 250 professionisti del settore provenienti da 26 Paesi. A rappresentare il club bianconero c'era Philippe Siffert, Project Owner della AIL Arena e responsabile, per conto della società, dello sviluppo e della realizzazione del nuovo impianto.
Il riconoscimento premia la qualità del progetto della AIL Arena, frutto della collaborazione tra il FCL, i partner coinvolti e la Città di Lugano. Un lavoro di squadra che ha portato alla realizzazione dello stadio nella sua attuale configurazione.
«Un'infrastruttura strategica per il futuro del club»
Il premio è stato accolto con soddisfazione da Martin Blaser, vicepresidente e delegato del Consiglio d'amministrazione del FCL. «Questo riconoscimento rappresenta per noi motivo di particolare orgoglio, poiché premia un progetto nel quale il Club ha investito con lungimiranza, impegno e significative risorse finanziarie, e che trascende la realizzazione di una semplice infrastruttura sportiva».
Per Blaser, infatti, la nuova arena è molto più di uno stadio: «La AIL Arena costituisce una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo della nostra organizzazione. Non è soltanto la nuova casa della Prima squadra, ma un'infrastruttura strategica destinata a rafforzare il legame con i nostri tifosi e a consolidare ulteriormente il ruolo del Club quale realtà di riferimento, profondamente radicata nel territorio e protagonista del panorama sportivo e dell'intrattenimento ticinese».
Ma le ambizioni del club non si fermano all'aspetto sportivo. La nuova struttura offre anche opportunità sul piano economico. «Al contempo, la nuova struttura apre prospettive significative in termini di sviluppo commerciale e valorizzazione delle opportunità di business», sottolinea il vicepresidente.
Blaser ha infine voluto condividere il premio con tutti coloro che hanno contribuito alla nascita della nuova arena: «Desidero condividere questo riconoscimento con tutti i partner che, attraverso un approccio costruttivo e una proficua collaborazione, hanno contribuito alla realizzazione del progetto, così come con tutte le persone che, grazie al proprio lavoro, alle competenze e alla professionalità, hanno reso possibile questo importante risultato».
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