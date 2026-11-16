Benzina o elettrico: il confronto su strada (e garage) sui costi stupisce
Se la ricarica costa (molto) meno di un pieno, e la manutenzione quasi non si fa, alla fine chi è più conveniente? Hanno provato a capirlo.
ZURIGO - Fare il pieno non è mai costato così tanto. Da mesi in Svizzera benzina e soprattutto diesel costano in media ben oltre 2 franchi al litro e, secondo la Confederazione, la penuria di carburante durerà ancora mesi anche se la guerra in Iran dovesse finire.
Ma quando conviene passare all’elettrico? Il Tages-Anzeiger ha analizzato i dati dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) e del Touring Club Svizzero (TCS). Ha confrontato i costi di modelli elettrici, a benzina e diesel diffusi in Svizzera, in cinque categorie.
Il risultato: percorrendo circa 15'000 chilometri all’anno, l’auto elettrica risulta sempre più conveniente. Questo vale almeno con gli attuali prezzi dei carburanti e con un prezzo mediano dell’elettricità di 28 centesimi per kWh. Il risparmio annuo va da quasi 500 franchi per le utilitarie a 1'430-1'780 franchi per compatte, medie e SUV, fino a oltre 3'700 franchi nel segmento premium.
Se i carburanti rincarassero di un ulteriore 30%, il vantaggio salirebbe a quasi 1'000 franchi per le piccole e a circa 4'500 per i grandi SUV. Un esempio: con 50 franchi di diesel una Skoda Octavia percorre 465 chilometri, mentre una Tesla Model 3 di prezzo simile ne percorre circa 1'300.
A favore dell’elettrico gioca anche la manutenzione. La Renault elettrica costa circa 7'000 franchi in più dell’equivalente a benzina. Ogni anno però fa risparmiare tra 1'200 e 1'675 franchi tra energia e servizio, e così recupera la differenza in quattro-sei anni.
«Le auto elettriche hanno un vantaggio di costo sull’arco della percorrenza», conferma il portavoce del TCS Marco Wölfli. Ricorda inoltre che servizio e riparazioni costano di regola meno e che alcuni cantoni prevedono agevolazioni fiscali.
Decisivo, però, è poter ricaricare a buon mercato: alle colonnine pubbliche si pagano spesso 50-75 centesimi per kWh. «Senza una stazione di ricarica a casa o al lavoro viene meno un importante vantaggio», avverte Wölfli. Anche per questo la Confederazione vuole introdurre un diritto alla ricarica per gli inquilini, nonostante l’opposizione dei proprietari.
Fino a ottobre le immatricolazioni di auto completamente elettriche sono cresciute di oltre il 30%. Ormai più di un’auto nuova su quattro è a batteria. Un decennio fa benzina e diesel valevano insieme il 96% del mercato: oggi i modelli a benzina sono scesi a poco meno del 20% e quelli diesel al 5%.
A spingere i prezzi verso il basso contribuiscono anche i costruttori cinesi, ormai diffusi anche in Svizzera, che offrono modelli elettrici talvolta più economici delle auto a benzina o diesel equivalenti.