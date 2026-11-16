Un giorno libero ai 7'000 dipendenti per poter giocare a “GTA VI”
La decisione di Logitech in un momento di hype incredibile per l'attesissima uscita dell'ultima mega-fatica di Rockstar Games. Fra chi prenderà libero (e chi si darà malato) quale impatto per l'economia?
ZURIGO - Centinaia di migliaia di appassionati di videogiochi in tutto il mondo aspettano con ansia la giornata di giovedì 19 novembre, quando finalmente uscirà “GTA 6”, con buona probabilità il game più massiccio e atteso di sempre.
Anche in Svizzera l'hype è alle stelle, con il videogame pubblicizzato tanto nei negozi quanto sui siti di vendita online. Anche la possibilità di “prescaricarlo” (pesa ben 200 giga, quindi meglio portarsi avanti) è stata colta da diversi, con un massiccio aumento nel traffico dati nazionale. Uno scenario che verosimilmente si ripeterà anche a ridosso del weekend.
Vacanza (o giorno di malattia?) per giocare
Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna molti fan sarebbero pronti a prendersi un giorno libero per il lancio. Secondo un sondaggio svolto da PCMag, l'8% dei gamer adulti statunitensi prevede di modificare i propri orari di lavoro o di scuola, oppure di prendersi un giorno di ferie proprio per gettarsi fra le strade virtuali di Leonida (questo il nome della Miami alternativa creata da Rockstar Games). Tra i giovani della Gen Z la percentuale salirebbe addirittura al 13%.
Un “esodo ludico” che potrebbe avere anche conseguenze economiche reali. Secondo l'International Business Times, il lancio potrebbe costare all'economia statunitense fino a un miliardo di dollari. Un professore di economia di Barcellona stima che giovedì fino a 1,5 milioni di lavoratori potrebbero assentarsi, prendendo ferie o dichiarandosi malati.
Un'azienda svizzera concede ai dipendenti un giorno libero per giocare
In Svizzera c'è già chi ha deciso di assecondare la passione dei propri dipendenti. Logitech, produttore di accessori per computer con sede principale a Losanna, concederà ai suoi 7'000 collaboratori un giorno libero il 19 novembre, così che possano dedicarsi al gioco.
Una mossa, questa, dal non così velato odore di PR: «È ora di sfatare il cliché che il gaming sia una perdita di tempo», ha dichiarato la CEO di Logitech Hanneke Faber.
In un comunicato, la responsabile delle risorse umane Elaine Chard aggiunge: «Quando le persone si prendono consapevolmente del tempo per staccare, rilassarsi e dedicarsi completamente al gioco, tornano con una maggiore chiarezza, nuova energia e approcci freschi per affrontare sfide complesse.»
Altre aziende svizzere, invece, non prevedono misure particolari. Swisscom è al corrente dell'imminente lancio, ma, interpellata sul tema, afferma di non aver registrato un aumento significativo delle richieste di ferie attorno al 19 novembre.
La Posta e le FFS, dal canto loro, non sono in grado di dire se alcuni dipendenti abbiano chiesto un giorno libero proprio per giocare a “GTA 6”. La Posta precisa: «In linea di principio, i dipendenti hanno la possibilità di prendersi un giorno libero o di smaltire ore supplementari, se la situazione operativa lo consente».
L'economia svizzera «difficilmente risentirà dell'effetto “GTA”»
Per l'economia svizzera, il lancio di “GTA 6” difficilmente avrà conseguenze tangibili. Certo, l'uscita del gioco sarà un grande evento per il settore dei videogiochi, spiega il Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo.
Ma le ricadute economiche saranno limitate. «Sarà percepibile però al massimo per la piccola nicchia dei rivenditori di elettronica e console», afferma l'esperta di consumi Bente Presse.
Secondo lei, l'impatto sui dati economici svizzeri sarà pressoché impercettibile anche perché «il fatturato aggiuntivo rappresenta solo una piccolissima frazione dei consumi da parte dei privati».
C'è poi un altro fattore da considerare: il gioco esce proprio in un periodo già pesantemente “gonfiato” tanto dal Black Friday quanto dagli acquisti natalizi.
L'esperta considera poco fondato anche il timore che un'ondata di assenze tra i dipendenti-gamer possa danneggiare l'economia: «In caso di assenza il giorno del lancio, anche se dovesse verificarsi su larga scala, probabilmente non si tratta di una perdita di lavoro aggiuntiva, ma di uno spostamento delle ferie già previste».