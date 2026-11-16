BERNA
Base jumper trovato morto ai piedi di una parete rocciosa
Disperso da sabato sera, l'uomo è stato trovato senza vita. Il medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.
Polizia cantonale Berna
Fonte Ats
Base jumper trovato morto ai piedi di una parete rocciosa
Disperso da sabato sera, l'uomo è stato trovato senza vita. Il medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.
LAUTERBRUNNEN - Un base jumper, dato per disperso a Lauterbrunnen nel Canton Berna da sabato sera, è stato rinvenuto morto ieri mattina nel corso delle operazioni di ricerca.
Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale bernese precisando che il corpo è stato trovato ai piedi della parete rocciosa Staldenfluh.
Un medico di emergenza intervenuto sul posto ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo, viene indicato.
L'identificazione formale della vittima non è ancora stata effettuata. Oltre alla polizia, sono intervenuti un elicottero della Rega, membri del Soccorso alpino svizzero e un medico di emergenza di Air-Glaciers. La polizia cantonale bernese ha avviato le indagini sull'incidente.
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