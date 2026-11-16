Base jumper trovato morto ai piedi di una parete rocciosa

Un medico di emergenza intervenuto sul posto ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo, viene indicato.

L'identificazione formale della vittima non è ancora stata effettuata. Oltre alla polizia, sono intervenuti un elicottero della Rega, membri del Soccorso alpino svizzero e un medico di emergenza di Air-Glaciers. La polizia cantonale bernese ha avviato le indagini sull'incidente.