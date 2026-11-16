Bilaterali III, proposto il referendum obbligatorio

Per quanto riguarda la controversa questione del referendum, erano all'esame quattro opzioni. La prima, che corrisponde alla proposta dell'Esecutivo, consisteva nel sottoporre la parte "stabilizzazione" degli accordi a referendum facoltativo. La seconda, che corrisponde alla decisione del Consiglio degli Stati adottata durante la sessione autunnale, consisteva nel sottoporre il decreto in questione a referendum obbligatorio. La terza opzione, anch'essa approvata dai "senatori" nel corso dell'ultima sessione, consisteva nell'introdurre nella Costituzione federale una disposizione transitoria che preveda la ratifica degli accordi di stabilizzazione, con conseguente referendum obbligatorio.

Infine, la quarta opzione, concepita come soluzione di compromesso, consisteva nel lasciare che il Popolo e i Cantoni decidessero il tipo di referendum applicabile agli accordi di stabilizzazione, facendo in modo che la votazione sull'iniziativa popolare "Bussola" si tenesse prima di quella sugli accordi Svizzera-UE: se il Popolo e i Cantoni l'avessero accettata, gli accordi con Bruxelles sarebbero stati sottoposti a referendum obbligatorio, se invece avessero respinto l'iniziativa, si sarebbe applicato il referendum facoltativo.