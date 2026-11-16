Bilaterali III, proposto il referendum obbligatorio
Il Consiglio federale lo preferirebbe facoltativo. Respinta poi una mozione di Chiesa
BERNA - La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) vuole sottoporre la parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE al referendum obbligatorio "sui generis". La proposta è stata approvata con 14 voti contro 11, a scapito del referendum facoltativo sostenuto dal Consiglio federale e di una soluzione di compromesso legata all'iniziativa popolare "Bussola".
La CIP-N si è espressa durante la seduta del 12 e 13 novembre, nel corso della deliberazione di dettaglio sul pacchetto, scrivono oggi i Servizi del Parlamento.
Per quanto riguarda la controversa questione del referendum, erano all'esame quattro opzioni. La prima, che corrisponde alla proposta dell'Esecutivo, consisteva nel sottoporre la parte "stabilizzazione" degli accordi a referendum facoltativo. La seconda, che corrisponde alla decisione del Consiglio degli Stati adottata durante la sessione autunnale, consisteva nel sottoporre il decreto in questione a referendum obbligatorio. La terza opzione, anch'essa approvata dai "senatori" nel corso dell'ultima sessione, consisteva nell'introdurre nella Costituzione federale una disposizione transitoria che preveda la ratifica degli accordi di stabilizzazione, con conseguente referendum obbligatorio.
Infine, la quarta opzione, concepita come soluzione di compromesso, consisteva nel lasciare che il Popolo e i Cantoni decidessero il tipo di referendum applicabile agli accordi di stabilizzazione, facendo in modo che la votazione sull'iniziativa popolare "Bussola" si tenesse prima di quella sugli accordi Svizzera-UE: se il Popolo e i Cantoni l'avessero accettata, gli accordi con Bruxelles sarebbero stati sottoposti a referendum obbligatorio, se invece avessero respinto l'iniziativa, si sarebbe applicato il referendum facoltativo.
L'organo parlamentare si era dapprima pronunciato a favore del referendum obbligatorio, con 15 voti contro 10 e in seguito ha respinto la proposta di compromesso che prevedeva di subordinare il tipo di referendum all'esito della votazione sull'iniziativa "Bussola". Ha inoltre deciso di non entrare in materia sul progetto di disposizione costituzionale transitoria volto a introdurre il referendum obbligatorio.
La CIP-N propone inoltre che le leggi federali necessarie ad attuare gli accordi siano pubblicate contemporaneamente a questi ultimi, in modo che la popolazione possa esprimersi su entrambi nello stesso momento. Le leggi potranno entrare in vigore soltanto se gli accordi saranno approvati, e viceversa.
Respinta la mozione di Chiesa
Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, la Commissione ha adottato diverse proposte di modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tra queste figura l'obbligo per le autorità cantonali di verificare se i cittadini dell'UE rappresentino una minaccia per la sicurezza, l'ordine o la salute pubblici. In presenza di indizi di pericolo, dovrà essere richiesto un estratto del casellario giudiziale, salvo che sia possibile ottenere le informazioni attraverso il Sistema informativo del casellario europeo (ECRIS).
La Commissione ha inoltre respinto, con 14 voti contro 10, una mozione del consigliere agli Stati Marco Chiesa (UDC/TI) che chiedeva di negare il permesso di dimora ai criminali. A suo avviso, la questione è già affrontata dalla soluzione elaborata nell'ambito del pacchetto Svizzera-UE. Sulla tassa d'incentivazione legata all'immigrazione, introdotta dal Consiglio degli Stati nell'ambito della clausola di salvaguardia, la CIP-N ha invece chiesto all'Amministrazione un rapporto supplementare, ritenendo insufficienti le informazioni disponibili per una decisione.
La Commissione si è infine espressa a favore di un rafforzamento della partecipazione del Parlamento e dei Cantoni al recepimento dinamico del diritto europeo. In particolare, propone un meccanismo che permetta alle commissioni parlamentari competenti di chiedere al Consiglio federale di sottoporre all'Assemblea federale la decisione sull'adozione di un atto normativo dell'UE, qualora le commissioni si pronuncino in modo contrario alla posizione del Governo.