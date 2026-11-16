Resistenza agli antibiotici, l'OMS lancia l'allarme

«La minaccia rappresentata dalle resistenze agli antibiotici e ad altri farmaci è molto diffusa e mette in pericolo il futuro della medicina moderna», ha dichiarato Jean Pierre Nyemazi, specialista responsabile dell'OMS. Il fenomeno rappresenta un rischio particolarmente elevato anche per i pazienti oncologici e per le persone affette da malattie croniche, che possono sviluppare infezioni causate da agenti patogeni contro i quali i trattamenti convenzionali non sono più efficaci. In vista della settimana mondiale di sensibilizzazione, in programma dal 18 al 24 novembre, l'OMS invita i Paesi a intensificare gli sforzi per contrastare il problema.