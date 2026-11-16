Resistenza agli antibiotici, l'OMS lancia l'allarme
Senza interventi, nei prossimi 25 anni milioni di persone potrebbero morire a causa di infezioni resistenti ai farmaci. L'OMS chiede misure urgenti.
GINEVRA - Una nascita, un intervento chirurgico di routine o un'infezione comune potrebbero diventare sempre più pericolosi a causa della crescente resistenza agli antibiotici e ad altri farmaci. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che avverte: senza interventi adeguati, nei prossimi 25 anni potrebbero morire 39 milioni di persone in tutto il mondo.
«La minaccia rappresentata dalle resistenze agli antibiotici e ad altri farmaci è molto diffusa e mette in pericolo il futuro della medicina moderna», ha dichiarato Jean Pierre Nyemazi, specialista responsabile dell'OMS. Il fenomeno rappresenta un rischio particolarmente elevato anche per i pazienti oncologici e per le persone affette da malattie croniche, che possono sviluppare infezioni causate da agenti patogeni contro i quali i trattamenti convenzionali non sono più efficaci. In vista della settimana mondiale di sensibilizzazione, in programma dal 18 al 24 novembre, l'OMS invita i Paesi a intensificare gli sforzi per contrastare il problema.
Senza cambiamenti minacciano 39 milioni di decessi
Secondo le stime, nel 2021 oltre un milione di persone sono morte a causa delle resistenze ai farmaci antimicrobici. Se le tendenze attuali dovessero proseguire, i modelli di previsione indicano che il bilancio potrebbe raggiungere i 39 milioni di decessi nei prossimi 25 anni. A preoccupare gli esperti è soprattutto l'aumento dei batteri resistenti ai medicinali comunemente utilizzati, mentre lo sviluppo di nuovi antibiotici procede a un ritmo insufficiente per contrastare il fenomeno.
«Prevenire le infezioni è la migliore misura per ridurre il bisogno di antibiotici», ha sottolineato Pravarsha Prakash, specialista dell'OMS. Tuttavia, secondo l'organizzazione, soltanto poco più di un terzo dei Paesi ha adottato e applicato sull'intero territorio nazionale le linee guida internazionali per la prevenzione delle infezioni. Una situazione che evidenzia le difficoltà nel mettere in pratica le misure necessarie per limitare la diffusione delle resistenze.
Nel 2024, l'Assemblea mondiale della sanità aveva stabilito una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2030. Tra le priorità figurano il rafforzamento della prevenzione delle infezioni, un utilizzo più appropriato dei farmaci negli ospedali, il miglioramento delle capacità diagnostiche e il potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle resistenze. Molti Paesi risultano però ancora lontani dai traguardi fissati, alimentando le preoccupazioni dell'OMS per le conseguenze sulla salute pubblica mondiale.