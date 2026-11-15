Scommetti 100 franchi, ne vinci 90. Eppure sei felice

Per spiegare il fenomeno, Poespodihardjo fa un paragone con gli alcopop, bevande alcoliche dolci e poco costose che, grazie alla combinazione di zucchero, alcol e anidride carbonica, favoriscono il consumo soprattutto tra i giovani. Lo stesso principio vale per il gioco d'azzardo: «Possiamo progettare prodotti, pubblicità compresa, in modo da spingere le persone a investire molto più denaro e tempo di quanto vorrebbero».

Lo psicologo parla di «prodotti industriali psicotropi», progettati per stimolare aree del cervello coinvolte anche nelle dipendenze da alcol, nicotina e oppioidi. Un esempio emblematico sono le perdite mascherate da vincite. Se un giocatore punta 100 franchi e ne riceve 90, ha perso dieci franchi. Eppure la slot machine lampeggia, emette suoni festosi e celebra il risultato come un successo. «Il cervello emotivo viene bombardato con un'informazione diversa», spiega.