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Scommetti 100 franchi, ne vinci 90. Eppure sei felice

L'esperto spiega perché, grazie a un meccanismo studiato ad hoc, le perdite possono sembrare guadagni. E perché si oppone comunque a un divieto generale di pubblicità.
Scommetti 100 franchi, ne vinci 90. Eppure sei felice
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di 20min.ch | Thomas Sennhauser
Scommetti 100 franchi, ne vinci 90. Eppure sei felice
L'esperto spiega perché, grazie a un meccanismo studiato ad hoc, le perdite possono sembrare guadagni. E perché si oppone comunque a un divieto generale di pubblicità.

ZURIGO - Un finto game show britannico svela i trucchi utilizzati dall'industria del gioco d'azzardo per spingere le persone a continuare a puntare, anche quando perdono. Ma perché questi meccanismi sono così efficaci? A spiegarlo è Renanto Poespodihardjo, psicologo specializzato nelle dipendenze presso le Cliniche Psichiatriche Universitarie di Basilea (UPK).

«Prodotti progettati per funzionare come droghe»
I meccanismi mostrati nello show sono ben noti allo specialista, che ogni giorno si confronta con persone affette da dipendenza dal gioco. «Tutti questi trucchi funzionano in modo molto simile su noi esseri umani, anche se attraverso approcci diversi».

Per spiegare il fenomeno, Poespodihardjo fa un paragone con gli alcopop, bevande alcoliche dolci e poco costose che, grazie alla combinazione di zucchero, alcol e anidride carbonica, favoriscono il consumo soprattutto tra i giovani. Lo stesso principio vale per il gioco d'azzardo: «Possiamo progettare prodotti, pubblicità compresa, in modo da spingere le persone a investire molto più denaro e tempo di quanto vorrebbero».

Lo psicologo parla di «prodotti industriali psicotropi», progettati per stimolare aree del cervello coinvolte anche nelle dipendenze da alcol, nicotina e oppioidi. Un esempio emblematico sono le perdite mascherate da vincite. Se un giocatore punta 100 franchi e ne riceve 90, ha perso dieci franchi. Eppure la slot machine lampeggia, emette suoni festosi e celebra il risultato come un successo. «Il cervello emotivo viene bombardato con un'informazione diversa», spiega.

In questo modo, anziché riconoscere la perdita, il cervello percepisce una ricompensa. «La macchina ti dice: "è andata bene, fallo di nuovo"». Un meccanismo particolarmente insidioso per chi soffre già di dipendenza, perché alimenta il desiderio di continuare a giocare e recuperare il denaro perso.

«Chiunque può sviluppare una dipendenza»
Nessuno è completamente immune. «Teoricamente chiunque può diventare dipendente dal gioco d'azzardo», avverte lo specialista. Alcune persone sono però più vulnerabili di altre. Il rischio non dipende soltanto dalle caratteristiche individuali, ma anche dal contesto sociale, dalla facilità di accesso al gioco e dal modo in cui i prodotti vengono progettati.

Pubblicità: meglio regolamentare che vietare
Nonostante i rischi, Poespodihardjo è contrario a un divieto generalizzato della pubblicità e del gioco d'azzardo legale. Una proibizione totale in Svizzera potrebbe infatti spingere i giocatori verso piattaforme illegali e non regolamentate, dove le tutele sarebbero ancora più deboli.

«I prodotti legali di gioco d'azzardo hanno anche il compito di tenere almeno in parte sotto controllo quello illegale e pericoloso, privo di misure di protezione sociale», sottolinea.

La soluzione, secondo lo psicologo, è una regolamentazione mirata. Nel mirino finisce soprattutto la pubblicità martellante negli stadi e durante le trasmissioni sportive, che contribuisce a normalizzare scommesse, criptovalute e trading agli occhi dei più giovani.

«Più tardi i giovani entrano in contatto con queste cose, meglio è», avverte. Il motivo è anche neurologico: fino a circa 25 anni, il cervello è ancora in fase di sviluppo e reagisce agli stimoli in modo diverso rispetto a quello di un adulto.

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