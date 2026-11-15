Droga e armi sequestrate a Zurigo e Dübendorf

Gli investigatori hanno quindi perquisito il suo appartamento a Dübendorf, dove hanno trovato e arrestato anche la coinquilina, una cittadina tedesca di 44 anni.

Nei locali perquisiti sono stati sequestrati poco meno di nove chilogrammi di cocaina, oltre due chilogrammi di hashish, quasi un chilogrammo di 2C-B e piccole quantità di altre droghe. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto circa 60'000 franchi in contanti, un'arma da fuoco automatica, una pistola a salve e una pistola ad aria compressa.