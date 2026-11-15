Droga e armi sequestrate a Zurigo e Dübendorf
Un’autovettura fermata dalla polizia ha condotto alla scoperta di un importante deposito di stupefacenti e armi in un appartamento.
DÜBENDORF - La polizia ha arrestato due persone sospettate di spaccio di droga tra Zurigo e Dübendorf. Durante l'operazione sono stati sequestrati oltre dodici chilogrammi di stupefacenti, diverse armi e denaro contante. Lo ha comunicato domenica la polizia cantonale zurighese.
Giovedì, poco prima delle 19.00, gli agenti hanno controllato un'automobile a Zurigo-Leimbach. A bordo si trovava un cittadino tedesco di 34 anni, in possesso di una notevole quantità di cocaina. L'uomo è stato arrestato.
Gli investigatori hanno quindi perquisito il suo appartamento a Dübendorf, dove hanno trovato e arrestato anche la coinquilina, una cittadina tedesca di 44 anni.
Nei locali perquisiti sono stati sequestrati poco meno di nove chilogrammi di cocaina, oltre due chilogrammi di hashish, quasi un chilogrammo di 2C-B e piccole quantità di altre droghe. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto circa 60'000 franchi in contanti, un'arma da fuoco automatica, una pistola a salve e una pistola ad aria compressa.
I due arrestati, sospettati di traffico di stupefacenti, sono stati consegnati al Ministero pubblico di Zurigo, che ha chiesto al Tribunale delle misure coercitive di disporre la loro carcerazione preventiva.