Ottant'anni fa il salvataggio che segnò le origini della REGA

Il 24 novembre, sotto la pressione delle autorità statunitensi, i piloti militari svizzeri Victor Hug e Pista Hitz tentarono una spettacolare operazione mai realizzata prima in alta montagna. A bordo di due aerei leggeri Fieseler Fi 156 "Storch" atterrarono sul ghiacciaio e, con nove voli complessivi, riuscirono a trasportare tutti i superstiti a Meiringen (BE), sani e salvi. L'impresa è entrata nei libri di storia, segnando al contempo la nascita della Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA), la quale venne fondata sei anni più tardi.

Rottami riemersi per il caldo estremo

Con il passare degli anni, i resti del "Dakota" furono sepolti dalla neve. Con il clima sempre più caldo, il ghiacciaio ha tuttavia progressivamente restituito parti del velivolo, recuperate solo decenni dopo l'incidente. Oltre che nel 1947, l'esercito ha infatti ancora raccolto pezzi del relitto nel 2018, nel 2024 e nel 2026, per un peso complessivo di circa 6,7 tonnellate.