Ottant'anni fa il salvataggio che segnò le origini della REGA
Le recenti ondate di caldo stanno facendo riemergere i resti dell'aereo, riportando alla luce una pagina fondamentale della storia del soccorso svizzero.
BERNA - Ottant'anni fa, sul ghiacciaio del Gauli, nell'Oberland bernese, un'operazione di soccorso senza precedenti permise di salvare tutti i dodici occupanti dell'aereo americano "Dakota". L'intervento, realizzato da piloti militari rossocrociati, segnò l'inizio del soccorso aereo in alta montagna e gettò le basi per la successiva nascita della REGA.
Il 19 novembre 1946 un velivolo militare statunitense del tipo Douglas DC-3 perse la rotta nella nebbia e fu costretto a un atterraggio di fortuna sul ghiacciaio, a circa 3'350 metri di quota. L'aereo venne individuato quasi per caso da un velivolo impegnato nelle ricerche. I tentativi di rifornire i superstiti con pacchi lanciati dal cielo ebbero scarso successo, poiché la maggior parte delle provviste finì nei crepacci. I dodici occupanti del "Dakota" dovettero così resistere per cinque giorni e cinque notti al gelo.
Il 24 novembre, sotto la pressione delle autorità statunitensi, i piloti militari svizzeri Victor Hug e Pista Hitz tentarono una spettacolare operazione mai realizzata prima in alta montagna. A bordo di due aerei leggeri Fieseler Fi 156 "Storch" atterrarono sul ghiacciaio e, con nove voli complessivi, riuscirono a trasportare tutti i superstiti a Meiringen (BE), sani e salvi. L'impresa è entrata nei libri di storia, segnando al contempo la nascita della Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA), la quale venne fondata sei anni più tardi.
Rottami riemersi per il caldo estremo
Con il passare degli anni, i resti del "Dakota" furono sepolti dalla neve. Con il clima sempre più caldo, il ghiacciaio ha tuttavia progressivamente restituito parti del velivolo, recuperate solo decenni dopo l'incidente. Oltre che nel 1947, l'esercito ha infatti ancora raccolto pezzi del relitto nel 2018, nel 2024 e nel 2026, per un peso complessivo di circa 6,7 tonnellate.
L'ultima operazione si è svolta nell'agosto scorso, quando l'estate particolarmente torrida ha portato alla luce ulteriori frammenti, recuperati dal distaccamento di montagna delle Forze aeree, come ha reso noto a Keystone-ATS il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Non è tuttavia escluso che altri resti si trovino ancora lì, ma non è possibile stabilire con certezza quali componenti siano rimaste intrappolate né in quale stato si trovino, ha precisato il DDPS. Il momento in cui potrebbero riemergere ulteriori frammenti dipende soprattutto dallo scioglimento dei ghiacci. Il Dipartimento ha sottolineato che la maggior parte dei rottami è stata recuperata e che le "componenti più sensibili" dell'aereo erano state rimosse già nel 1947.
Il riavvicinamento con gli Stati Uniti
L'operazione ebbe conseguenze anche sul piano diplomatico, contribuendo a migliorare le relazioni tra Svizzera e Stati Uniti, all'epoca ai minimi storici.
Il velivolo era decollato da un aeroporto militare nei pressi di Vienna e, dopo uno scalo a Monaco di Baviera, era diretto a Marsiglia. Probabilmente per risparmiare tempo, il pilota aveva scelto una scorciatoia non autorizzata attraverso lo spazio aereo della Confederazione, finendo però in una violenta tempesta.
Perso l'orientamento, era stato costretto ad atterrare sul ghiacciaio del Gauli, rischiando di precipitare in un crepaccio. In seguito, il pilota era stato condannato da un tribunale militare statunitense per aver violato le norme di servizio del volo.