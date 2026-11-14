Premiate le migliori apprendiste del 2026

BELLINZONA - Sono Matilde Rigiani ed Evelyn Guglielmetti le vincitrici del premio 2026 destinato ai migliori apprendisti dei settori commerciale e artigianale di Bellinzona e dintorni. Il riconoscimento, promosso ogni anno dall'Unione sindacale Bellinzona e dintorni (USB), è stato consegnato venerdì 13 novembre al ristorante Casa del popolo di Bellinzona.