Premiate le migliori apprendiste del 2026
Riconosciuto l'impegno delle giovani professioniste con un premio che valorizza la formazione duale e la crescita personale.
Riconosciuto l'impegno delle giovani professioniste con un premio che valorizza la formazione duale e la crescita personale.
BELLINZONA - Sono Matilde Rigiani ed Evelyn Guglielmetti le vincitrici del premio 2026 destinato ai migliori apprendisti dei settori commerciale e artigianale di Bellinzona e dintorni. Il riconoscimento, promosso ogni anno dall'Unione sindacale Bellinzona e dintorni (USB), è stato consegnato venerdì 13 novembre al ristorante Casa del popolo di Bellinzona.
Il premio, istituito alla memoria di Duilio Biaggio, Silvano De Bernardi e Biagino Gioli, viene assegnato agli apprendisti che hanno ottenuto i migliori risultati agli esami per il conseguimento dell'attestato federale di capacità (AFC).
Le due premiate
Matilde Rigiani ha completato la formazione come tecnologa del latte AFC presso l'azienda agricola Al Saliciolo di Tenero, mentre Evelyn Guglielmetti ha conseguito l'AFC come impiegata di commercio presso Login formazione professionale SA.
Con questa iniziativa, l'USB intende valorizzare la formazione professionale duale, che combina l'insegnamento scolastico con l'esperienza pratica in azienda, e riconoscere l'impegno dei giovani che scelgono questo percorso.
L'importanza della formazione duale
Nel comunicato diffuso in occasione della premiazione, l'organizzazione sindacale sottolinea come il sistema duale rappresenti uno dei pilastri della formazione svizzera, riconosciuto anche a livello internazionale.
Un modello che richiede il coinvolgimento di apprendisti, datori di lavoro e istituti scolastici, ma anche investimenti costanti. Secondo l'USB, per garantire una preparazione adeguata alle esigenze del mondo del lavoro è indispensabile continuare a rinnovare le infrastrutture scolastiche e aggiornare i programmi formativi.
L'obiettivo è permettere ai giovani di sviluppare non soltanto competenze professionali, ma anche capacità umane e sociali utili per affrontare il proprio futuro lavorativo.
Competenze, indipendenza e dignità del lavoro
La premiazione rappresenta inoltre, per l'USB, un'occasione per ribadire il proprio legame con il territorio e richiamare l'attenzione su tre aspetti centrali della formazione professionale.
Il primo riguarda la necessità di offrire agli apprendisti una preparazione costantemente aggiornata, accompagnata da una solida crescita culturale. Una combinazione che, secondo il sindacato, deve consentire ai giovani di raggiungere una maggiore autonomia, sia economica sia culturale.
Il secondo aspetto è il ricambio generazionale nei settori commerciale e artigianale. L'USB evidenzia l'importanza di formare personale qualificato, donne e uomini, capace di mantenere elevati standard professionali e di trasmettere le proprie competenze alle generazioni successive. In questo processo viene riconosciuto un ruolo fondamentale ai maestri di tirocinio presenti nelle aziende, che assicurano la continuità della formazione pratica.
Infine, l'organizzazione sindacale richiama la necessità di restituire centralità e dignità al lavoro, considerato non soltanto uno strumento di sostentamento economico, ma anche un elemento essenziale per l'integrazione sociale e la crescita personale.
Un messaggio che l'USB ha voluto accompagnare con un riconoscimento concreto all'impegno e ai risultati delle due giovani professioniste premiate.