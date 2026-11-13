Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio
Il suggestivo raduno di questi uccelli, un tempo a rischio di estinzione, è stato immortalato martedì pomeriggio.
Il suggestivo raduno di questi uccelli, un tempo a rischio di estinzione, è stato immortalato martedì pomeriggio.
CASLANO - Un numeroso gruppo di cormorani è stato avvistato martedì pomeriggio sulle acque del Ceresio. Una scena suggestiva immortalata in un video e in una fotografia.
Ma dietro a questo spettacolare raduno si nasconde una storia particolare. Stando alle informazioni della Stazione ornitologica svizzera di Sempach, nel Canton Lucerna, negli anni Sessanta e Settanta il cormorano era arrivato sull'orlo dell'estinzione, prima che una serie di misure di protezione ne favorisse la ripresa.
Da allora, però, la situazione è cambiata. La specie ha infatti portato con sé nuove sfide, soprattutto per quanto riguarda la tutela delle popolazioni ittiche. Secondo la Federazione svizzera di pesca (FSP), i cormorani rappresentano infatti un problema per alcune specie di pesci vulnerabili, la cui pesca è fortemente limitata proprio per garantirne la sopravvivenza.
Una situazione che ha alimentato il dibattito sulla gestione di questi uccelli.
Intanto, le immagini immortalate sul Ceresio regalano lo spettacolo suggestivo di un grande raduno di questa specie, tutto da ammirare.