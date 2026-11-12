«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
Una donna si è vista respingere la domanda di naturalizzazione nel Canton Argovia. Tra le risposte contestate, anche quella su uno sport tipicamente svizzero. Ma il Governo le ha dato ragione.
NEUENHOF - Qual è uno sport tipicamente svizzero? Una donna turca risponde «lo sci», ma per la commissione incaricata di valutare la sua domanda di naturalizzazione non è la risposta giusta. Il motivo? Anche gli austriaci sciano. La risposta attesa era un'altra: la lotta svizzera. Un dettaglio che potrebbe sembrare una curiosità, se non fosse che la donna e suo figlio si sono effettivamente visti negare la cittadinanza elvetica.
È successo a Neuenhof, nel Canton Argovia, dove una procedura di naturalizzazione è finita al centro di una controversia. Come racconta l'Aargauer Zeitung, il Governo cantonale ha accolto il ricorso della donna. La decisione di respingere la domanda è stata quindi annullata e il caso rinviato al Comune.
Tredici anni in Svizzera, ma non abbastanza integrata
La protagonista della vicenda viveva presso il comune argoviese da 13 anni quando, nel dicembre 2025, si è presentata davanti alla commissione comunale per la naturalizzazione. Aveva già superato, seppure di misura, il test di conoscenze civiche. Restava da affrontare il colloquio personale.
Le cose, però, non sono andate come sperava. La commissione ha ritenuto insufficienti le sue conoscenze del tedesco e della realtà svizzera, cantonale e comunale. Di conseguenza, il Municipio ha respinto la domanda che comprendeva anche il figlio.
Durante l'esame la donna non è riuscita a rispondere correttamente a diverse domande. Non ha saputo spiegare il funzionamento del sistema previdenziale dei tre pilastri, né indicare l'anno di fondazione del Canton Argovia.
Ma non sono mancate le risposte corrette. La candidata conosceva tutti i membri del Municipio di Neuenhof, la durata del loro mandato, gli ospedali della zona, diverse fermate degli autobus e le manifestazioni locali. Sapeva inoltre che il riposo notturno comincia alle 22 e ha indicato tre dei cinque Comuni confinanti. Anche il figlio ha risposto correttamente a numerose domande.
Il problema non erano soltanto le risposte
È proprio il metodo utilizzato dalla commissione ad aver attirato le critiche del Consiglio di Stato argoviese. Secondo il Governo, più che un colloquio si è trattato di una sorta di interrogatorio, con una lunga serie di domande poste seguendo rigidamente un questionario.
Anche la valutazione linguistica è stata contestata. La donna disponeva infatti di un certificato valido che attestava le sue competenze in tedesco. Prima di giudicarle insufficienti, il Comune avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche.
Nel ricorso, la candidata ha inoltre spiegato di soffrire di gravi disturbi d'ansia e attacchi di panico, che possono provocarle dei blocchi durante gli esami. Una circostanza di cui, va precisato, la commissione è venuta a conoscenza soltanto dopo il colloquio.
Un precedente che aveva fatto discutere
La storia dello sci considerato poco svizzero non è nuova. Nel 2017 un caso simile aveva suscitato indignazione a Buchs, sempre nel Canton Argovia. A Funda Yilmaz era stata inizialmente negata la naturalizzazione anche dopo che, alla richiesta di indicare uno sport nazionale, aveva risposto «sci». Per la commissione erano accettabili soltanto la lotta svizzera e l'Hornussen. La donna aveva poi ottenuto la cittadinanza.
A Neuenhof, intanto, i numeri delle naturalizzazioni attirano l'attenzione. Secondo un'indagine citata dall'Aargauer Zeitung, negli ultimi dieci anni circa una domanda su quattro è stata respinta oppure ritirata. Una delle percentuali più alte tra i Comuni esaminati.
Il sindaco Tobias Baumgartner nega tuttavia che la commissione segua una linea pregiudizialmente severa. Ogni candidatura, sostiene, viene esaminata individualmente e secondo criteri uniformi.
Quanto alle critiche del Governo cantonale, Baumgartner assicura che le decisioni vengono analizzate e che le procedure interne sono modificate quando necessario. Non entra invece nel merito della risposta sullo sci.
Il Comune ha accettato la decisione del Consiglio di Stato, ormai definitiva. La domanda della donna e del figlio dovrà essere riesaminata. Per il momento, però, il loro futuro da cittadini svizzeri resta incerto.