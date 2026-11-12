«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

Un precedente che aveva fatto discutere

La storia dello sci considerato poco svizzero non è nuova. Nel 2017 un caso simile aveva suscitato indignazione a Buchs, sempre nel Canton Argovia. A Funda Yilmaz era stata inizialmente negata la naturalizzazione anche dopo che, alla richiesta di indicare uno sport nazionale, aveva risposto «sci». Per la commissione erano accettabili soltanto la lotta svizzera e l'Hornussen. La donna aveva poi ottenuto la cittadinanza.

A Neuenhof, intanto, i numeri delle naturalizzazioni attirano l'attenzione. Secondo un'indagine citata dall'Aargauer Zeitung, negli ultimi dieci anni circa una domanda su quattro è stata respinta oppure ritirata. Una delle percentuali più alte tra i Comuni esaminati.