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"No" al preventivo: partiti divisi

PS e Verdi criticano i tagli, l'UDC le spese eccessive. PLR, Centro e PVL denunciano invece una bocciatura irresponsabile del preventivo 2027.
"No" al preventivo: partiti divisi
20min/Christof Vuille
Fonte Ats
di Redazione
"No" al preventivo: partiti divisi
PS e Verdi criticano i tagli, l'UDC le spese eccessive. PLR, Centro e PVL denunciano invece una bocciatura irresponsabile del preventivo 2027.

BERNA - La raccomandazione della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale di bocciare il preventivo 2027 della Confederazione, divide i partiti. Mentre PS e Verdi lamentano tagli eccessivi, l'UDC critica spese troppo elevate. Per il Centro, il PLR e il PVL, il «no» al budget rappresenta invece un errore e un'irresponsabilità politica da parte dei poli di destra e di sinistra.

SVIZZERA
Terremoto finanziario a Berna: la commissione boccia il preventivo federale

No di PS e Verdi...
Secondo il PS, la maggioranza borghese si è ritrovata in un vicolo cieco a causa delle ripetute misure di austerità. Nonostante i risultati migliori rispetto alle previsioni del Dipartimento federale delle finanze (DFF), sono stati operati tagli al potere d'acquisto, alla parità di genere e alla protezione del clima. «Chi non investe in questa situazione, smantella», ha criticato la consigliera nazionale Tamara Funiciello (PS/BE), citata in un comunicato.

Al centro delle critiche dei socialisti vi sono le crescenti spese per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il PS ha deplorato, tra l'altro, i costi aggiuntivi e i ritardi nell'acquisto di armamenti. Per quanto riguarda l'aereo da combattimento F-35, il Parlamento ha approvato un credito supplementare di 394 milioni di franchi, mentre la Svizzera riceverà presumibilmente solo 30 jet invece di 36.

Anche la presidente del gruppo dei Verdi, la ticinese Greta Gysin, ha respinto chiaramente il preventivo proposto a nome del suo partito: «La maggioranza della commissione mantiene tutti i tagli nel settore climatico e ambientale. Dopo l'estate torrida del 2026, ciò è inaccettabile». La Svizzera ha urgente bisogno di misure di protezione del clima e di azioni concrete per adattarsi alla crisi climatica, si legge in una nota dei Verdi, per i quali non si può tergiversare.

... e no di UDC
Oltre ai partiti di sinistra, anche l'UDC ha respinto il preventivo 2027 seppur per motivi diversi. Il consigliere nazionale Lars Guggisberg (UDC/BE) ha dichiarato a «20min.ch»: «Per noi era chiaro fin dall'inizio che non potevamo accettare questo budget. Il Consiglio federale voleva aumentare nuovamente la spesa di oltre il 3%». Inoltre, molte misure di alleggerimento sono state abbandonate.

L'UDC chiede che nel preventivo 2027 vengano inseriti tagli all'aiuto allo sviluppo, all'asilo e alla migrazione, nonché all'amministrazione, al personale e ai servizi esterni.

PLR, Centro e PVL si distanziano da polarizzazione
Dal canto suo, il PLR si è dichiarato a favore del budget 2027 e, in una nota, ha attaccato duramente l’UDC. Mentre l'opposizione della sinistra non sorprende, è proprio l’UDC ad aiutare i rosso-verdi a ottenere la maggioranza commissionale, invece di risparmiare insieme ai partiti borghesi.

Inoltre, il PLR ha messo in guardia da un preventivo d'emergenza del Consiglio federale, che priverebbe il Parlamento stesso dei propri poteri, e ha chiesto, alla luce della situazione geopolitica, un aumento imperativo dei fondi destinati alla difesa.

A sua volta, il Centro ha commentato criticamente su X il «no» della commissione del Nazionale: «La polarizzazione non porta soluzioni». A suo avviso, la raccomandazione di bocciarlo rappresenta un segnale politico sbagliato.

Il consigliere nazionale Simon Stadler (Centro/UR) parla addirittura di un danno per la Svizzera: «Il 'no' al preventivo è irresponsabile. L'instabilità politica danneggia la piazza economica elvetica».

Per i Verdi liberali, infine, l'eventuale bocciatura metterebbe a rischio la capacità operativa del Parlamento, ha indicato il partito in una nota. L'approvazione del preventivo è un dovere politico dello Stato e non una questione facoltativa. Per questo motivo i Verdi liberali propongono al plenum di approvare il progetto nonostante alcune divergenze.

Dal punto di vista dei contenuti, il partito contesta le priorità stabilite dalla commissione. Secondo il PVL, ma anche per il PS, mentre sono stati stanziati fondi aggiuntivi per l'agricoltura, le proposte relative alla tutela dell'ambiente sono state respinte.

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