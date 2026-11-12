"No" al preventivo: partiti divisi

Al centro delle critiche dei socialisti vi sono le crescenti spese per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il PS ha deplorato, tra l'altro, i costi aggiuntivi e i ritardi nell'acquisto di armamenti. Per quanto riguarda l'aereo da combattimento F-35, il Parlamento ha approvato un credito supplementare di 394 milioni di franchi, mentre la Svizzera riceverà presumibilmente solo 30 jet invece di 36.

Anche la presidente del gruppo dei Verdi, la ticinese Greta Gysin, ha respinto chiaramente il preventivo proposto a nome del suo partito: «La maggioranza della commissione mantiene tutti i tagli nel settore climatico e ambientale. Dopo l'estate torrida del 2026, ciò è inaccettabile». La Svizzera ha urgente bisogno di misure di protezione del clima e di azioni concrete per adattarsi alla crisi climatica, si legge in una nota dei Verdi, per i quali non si può tergiversare.