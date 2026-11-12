Ebola, la paziente svizzera è fuori pericolo

«Dopo la conferma della completa guarigione da parte dell'équipe medica, il medico cantonale ha autorizzato le dimissioni», ha dichiarato Robert Mardini, direttore generale degli HUG. Sui social, Mardini ha espresso il proprio sollievo, ringraziando il personale sanitario e tutti i servizi coinvolti nella gestione del caso per la professionalità dimostrata.