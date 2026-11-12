Ebola, la paziente svizzera è fuori pericolo
La donna era stata contagiata dal virus Bundibugyo, una variante per la quale non esistono attualmente vaccini o trattamenti specifici approvati.
GINEVRA - La cittadina svizzera contagiata dal virus Ebola è guarita ed è stata dimessa mercoledì dagli Ospedali universitari di Ginevra (HUG), dopo 16 giorni di ricovero. La notizia, anticipata dalla Tribune de Genève, è stata confermata dall'ospedale all'agenzia Keystone-ATS.
«Dopo la conferma della completa guarigione da parte dell'équipe medica, il medico cantonale ha autorizzato le dimissioni», ha dichiarato Robert Mardini, direttore generale degli HUG. Sui social, Mardini ha espresso il proprio sollievo, ringraziando il personale sanitario e tutti i servizi coinvolti nella gestione del caso per la professionalità dimostrata.
La paziente, una donna sulla quarantina, era stata rimpatriata dalla Nigeria il 26 ottobre insieme al marito, a bordo di un aereo ambulanza della Rega. Entrambi avevano viaggiato all'interno di speciali strutture di isolamento ermetiche. Mentre per la donna era stata confermata l'infezione da Ebola, il marito non presentava sintomi ed era considerato unicamente un contatto a rischio.
Trasferita a Ginevra, la paziente era stata ricoverata in una camera a pressione negativa, progettata per impedire la diffusione di agenti infettivi.
Una variante senza vaccino
La donna era stata contagiata dal virus Bundibugyo, una delle specie responsabili della malattia da Ebola, per la quale non esistono attualmente vaccini o trattamenti specifici approvati. Le cure si sono quindi concentrate sull'idratazione, sulla correzione degli squilibri elettrolitici e sulla gestione delle eventuali complicazioni.
La revoca dell'isolamento richiede il rispetto di precisi criteri clinici e microbiologici. Oltre a un netto miglioramento delle condizioni di salute, gli esami devono confermare che il virus non sia più rilevabile nei campioni analizzati. La decisione spetta agli specialisti in malattie infettive, in collaborazione con le autorità sanitarie.
Il secondo caso a Ginevra
È soltanto la seconda volta che gli HUG curano un paziente con un'infezione da Ebola confermata. Il primo caso risale al 2014, quando un medico cubano contagiato in Sierra Leone era stato ricoverato e successivamente dichiarato guarito.
Dal 2019, l'ospedale ginevrino è uno dei due centri svizzeri di riferimento per le malattie infettive altamente pericolose, insieme all'Ospedale universitario di Zurigo. Entrambe le strutture dispongono di unità di isolamento e personale appositamente formato.