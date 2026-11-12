«Zone bianche»: più deroghe per costruire di più

Una proposta in tal senso è già stata inserita nella revisione della legge edilizia prevista nel canton Zugo. Il progetto contempla una quota di almeno il 40% di appartamenti a prezzi accessibili e una priorità per la popolazione locale nell'assegnazione degli alloggi. Per rendere economicamente sostenibile il modello, però, non basterebbe aggiungere semplicemente uno o due piani agli edifici esistenti: secondo Raiffeisen sarebbe necessaria una densificazione molto più marcata, capace di finanziare sia gli alloggi a prezzi contenuti, sia gli indennizzi ai vicini, garantendo al contempo un rendimento sufficiente ai promotori immobiliari. Tra le possibilità figurano grattacieli alti fino a 100 metri o complessi residenziali lunghi diverse centinaia di metri.