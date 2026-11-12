Sparò al marito alle spalle e lo lasciò morire: pena ridotta a 12 anni
La Corte d'appello di Ginevra ha ridotto la pena per i suoi disturbi psichici e l'assenza di precedenti.
VERNIER - Una donna di 51 anni, condannata per aver assassinato il marito a Vernier nel dicembre 2021, ha visto la sua pena ridotta da 15 a 12 anni di prigione.
Secondo quanto riportato dalla RTS, che ha ripreso la Tribune de Genève, la Camera penale d’appello e di revisione di Ginevra ha confermato la sua colpevolezza, sottolineando «la freddezza e la determinazione» del suo gesto. La condannata aveva sparato al coniuge mentre questi le voltava le spalle, prima di abbandonarlo, mortalmente ferito, sulla riva del Rodano in piena notte.
L’uomo, di quindici anni più giovane, era riuscito a chiamare i soccorsi, arrivati però troppo tardi. Sua moglie aveva inoltre avuto cura di non lasciare alcuna traccia di geolocalizzazione sul suo telefono.
Per ridurre la pena pronunciata in primo grado nel novembre 2025, i giudici hanno in particolare tenuto conto dell’assenza di precedenti giudiziari e del disturbo misto di personalità, paranoide e borderline, di cui soffre la condannata. La Corte ha tuttavia confermato il suo trattamento ambulatoriale, rilevando un forte peggioramento del suo stato psichico dai fatti nonché un’assenza di empatia verso la vittima e i suoi familiari.