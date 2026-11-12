Sparò al marito alle spalle e lo lasciò morire: pena ridotta a 12 anni

L’uomo, di quindici anni più giovane, era riuscito a chiamare i soccorsi, arrivati però troppo tardi. Sua moglie aveva inoltre avuto cura di non lasciare alcuna traccia di geolocalizzazione sul suo telefono.

Per ridurre la pena pronunciata in primo grado nel novembre 2025, i giudici hanno in particolare tenuto conto dell’assenza di precedenti giudiziari e del disturbo misto di personalità, paranoide e borderline, di cui soffre la condannata. La Corte ha tuttavia confermato il suo trattamento ambulatoriale, rilevando un forte peggioramento del suo stato psichico dai fatti nonché un’assenza di empatia verso la vittima e i suoi familiari.