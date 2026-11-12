Banche svizzere: un valore aggiunto da 74,5 miliardi di franchi

Nel dettaglio, il valore aggiunto lordo prodotto direttamente dalle banche ha raggiunto i 43,8 miliardi di franchi, con 157'700 impieghi equivalenti a tempo pieno. A questi si sommano gli effetti indiretti generati dagli acquisti di beni e servizi e dai consumi dei dipendenti, che hanno prodotto ulteriori 30,7 miliardi di franchi di valore aggiunto e circa 180'900 posti di lavoro in altri comparti economici.