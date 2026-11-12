Banche svizzere: un valore aggiunto da 74,5 miliardi di franchi
Uno studio di BAK Economics evidenzia il peso del settore sull'economia elvetica
BASILEA - Il settore bancario svizzero ha generato nel 2025, direttamente e indirettamente, un valore aggiunto di 74,5 miliardi di franchi, contribuendo a sostenere circa 338'700 posti di lavoro a tempo pieno. È quanto emerge da uno studio pubblicato giovedì da BAK Economics, realizzato su incarico dell'Associazione svizzera dei banchieri (SBVg).
Nel dettaglio, il valore aggiunto lordo prodotto direttamente dalle banche ha raggiunto i 43,8 miliardi di franchi, con 157'700 impieghi equivalenti a tempo pieno. A questi si sommano gli effetti indiretti generati dagli acquisti di beni e servizi e dai consumi dei dipendenti, che hanno prodotto ulteriori 30,7 miliardi di franchi di valore aggiunto e circa 180'900 posti di lavoro in altri comparti economici.
Secondo lo studio, il contributo diretto delle banche rappresenta il 5,1% del valore aggiunto lordo complessivo della Svizzera. Considerando anche gli effetti indiretti, la quota sale all'8,7%. Sul fronte occupazionale, il settore pesa rispettivamente per il 3,5% e il 7,6% degli impieghi nazionali, misurati in equivalenti a tempo pieno. Nel complesso, l'impatto economico risulta pari a 1,7 volte il valore aggiunto generato direttamente dagli istituti bancari.
Importante settore di esportazione
Le banche svizzere rivestono un ruolo significativo anche nel commercio internazionale. Nel 2025 le esportazioni di servizi bancari hanno raggiunto 24,4 miliardi di franchi, pari al 14,7% delle esportazioni complessive di servizi della Svizzera. Un contributo importante proviene dalla gestione patrimoniale transfrontaliera, uno dei principali ambiti di attività del settore.
Rilevante anche l'apporto alle finanze pubbliche. Le entrate fiscali generate direttamente e indirettamente dal comparto bancario sono ammontate a 16,6 miliardi di franchi, corrispondenti al 9,3% del gettito fiscale complessivo di Confederazione, Cantoni e Comuni.
Lo studio sottolinea infine l'importanza degli istituti bancari per l'economia interna. In particolare, le banche cantonali, regionali e Raiffeisen svolgono un ruolo fondamentale nell'accesso ai servizi finanziari di base per cittadini e imprese, garantendo servizi di pagamento, depositi e credito. Un'attività che affianca il peso internazionale della piazza finanziaria elvetica e contribuisce al funzionamento dell'economia nazionale.