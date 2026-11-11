Relazione tra giudici: Yves Donzallaz ritira la sua candidatura

Sebbene la relazione sentimentale tra i giudici sia inammissibile ai sensi della legge sul Tribunale federale, la maggioranza della commissione è giunta alla conclusione che non sussistono motivi sufficienti per una non rielezione di van de Graaf. Una minoranza raccomanda invece la sua non rielezione.

La settimana scorsa, in una deliberazione pubblica, il Tribunale federale aveva stabilito che il giudice federale Donzallaz (senza partito, ex UDC) e la collega van de Graaf (UDC) hanno avuto una "relazione stabile", che non è consentita dalla legge sul Tribunale federale.