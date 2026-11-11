Relazione tra giudici: Yves Donzallaz ritira la sua candidatura
La decisione apre la strada a Beatrice van de Graaf, indicata dalla Commissione giudiziaria per la rielezione.
BERNA - Il giudice federale Yves Donzallaz, protagonista di una relazione amorosa ora conclusa con la collega Beatrice van de Graaf, ritira la sua candidatura per una rielezione al Tribunale federale. La Commissione giudiziaria propone al plenum la rielezione di van de Graaf.
La ricandidatura della giudice federale per il periodo amministrativo 2027-2032 viene raccomandata con 9 voti contro 7, ha annunciato stasera davanti ai media il presidente della Commissione giudiziaria del Parlamento Leo Müller (Centro/LU).
Sebbene la relazione sentimentale tra i giudici sia inammissibile ai sensi della legge sul Tribunale federale, la maggioranza della commissione è giunta alla conclusione che non sussistono motivi sufficienti per una non rielezione di van de Graaf. Una minoranza raccomanda invece la sua non rielezione.
La settimana scorsa, in una deliberazione pubblica, il Tribunale federale aveva stabilito che il giudice federale Donzallaz (senza partito, ex UDC) e la collega van de Graaf (UDC) hanno avuto una "relazione stabile", che non è consentita dalla legge sul Tribunale federale.
La relazione tra i due giudici federali era stata resa pubblica dai media alla fine di aprile, quando era già terminata. In una seduta straordinaria a metà maggio, l'insieme dei giudici federali ha deciso che le relazioni sentimentali tra membri della Corte costituiscono una violazione delle "consuetudini" dei giudici del Tribunale federale.
Lo scorso 21 maggio le presidenze delle corti a cui appartengono van de Graaf e Donzallaz avevano stabilito che i due potevano lavorare senza restrizioni al TF. La donna era stata inizialmente sospesa da buona parte delle sue funzioni. Per accertare i fatti riguardanti la relazione tra Donzallaz van de Graaf, entrambi inizialmente candidati per un nuovo mandato, la corte aveva anche commissionato un rapporto a un comitato di esperti indipendenti.
In seguito al caso, la Commissione giudiziaria aveva deciso di rinviare l'elezione per il rinnovo integrale del TF inizialmente prevista durante la sessione autunnale di settembre. Ora, visto il ritiro della candidatura di Donzallaz, nel corso della sessione invernale il Parlamento si pronuncerà soltanto sulla rielezione di Van de Graaf.
Solitamente, i membri del Tribunale federale vengono confermati nella loro carica dall'Assemblea federale riunita, ovvero dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. È molto raro che qualcuno non riesca a ottenere la rielezione.
Negli ultimi 35 anni, solo un giudice federale non è stato confermato in carica. Nel 1995, l'allora 69enne dovette dimettersi perché il Parlamento gli negò la rielezione per motivi di età. Per legge, i giudici devono dimettersi al più tardi entro la fine del 68esimo anno d'età. Ciò era accaduto in precedenza solo nel 1942, nel caso di un giudice federale che all'epoca aveva 70 anni.