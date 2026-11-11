Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

Relazione tra giudici: Yves Donzallaz ritira la sua candidatura

La decisione apre la strada a Beatrice van de Graaf, indicata dalla Commissione giudiziaria per la rielezione.
Relazione tra giudici: Yves Donzallaz ritira la sua candidatura
Deposit
Fonte Ats
di Redazione
Relazione tra giudici: Yves Donzallaz ritira la sua candidatura
La decisione apre la strada a Beatrice van de Graaf, indicata dalla Commissione giudiziaria per la rielezione.

BERNA - Il giudice federale Yves Donzallaz, protagonista di una relazione amorosa ora conclusa con la collega Beatrice van de Graaf, ritira la sua candidatura per una rielezione al Tribunale federale. La Commissione giudiziaria propone al plenum la rielezione di van de Graaf.

La ricandidatura della giudice federale per il periodo amministrativo 2027-2032 viene raccomandata con 9 voti contro 7, ha annunciato stasera davanti ai media il presidente della Commissione giudiziaria del Parlamento Leo Müller (Centro/LU).

Sebbene la relazione sentimentale tra i giudici sia inammissibile ai sensi della legge sul Tribunale federale, la maggioranza della commissione è giunta alla conclusione che non sussistono motivi sufficienti per una non rielezione di van de Graaf. Una minoranza raccomanda invece la sua non rielezione.

La settimana scorsa, in una deliberazione pubblica, il Tribunale federale aveva stabilito che il giudice federale Donzallaz (senza partito, ex UDC) e la collega van de Graaf (UDC) hanno avuto una "relazione stabile", che non è consentita dalla legge sul Tribunale federale.

La relazione tra i due giudici federali era stata resa pubblica dai media alla fine di aprile, quando era già terminata. In una seduta straordinaria a metà maggio, l'insieme dei giudici federali ha deciso che le relazioni sentimentali tra membri della Corte costituiscono una violazione delle "consuetudini" dei giudici del Tribunale federale.

Lo scorso 21 maggio le presidenze delle corti a cui appartengono van de Graaf e Donzallaz avevano stabilito che i due potevano lavorare senza restrizioni al TF. La donna era stata inizialmente sospesa da buona parte delle sue funzioni. Per accertare i fatti riguardanti la relazione tra Donzallaz van de Graaf, entrambi inizialmente candidati per un nuovo mandato, la corte aveva anche commissionato un rapporto a un comitato di esperti indipendenti.

In seguito al caso, la Commissione giudiziaria aveva deciso di rinviare l'elezione per il rinnovo integrale del TF inizialmente prevista durante la sessione autunnale di settembre. Ora, visto il ritiro della candidatura di Donzallaz, nel corso della sessione invernale il Parlamento si pronuncerà soltanto sulla rielezione di Van de Graaf.

Solitamente, i membri del Tribunale federale vengono confermati nella loro carica dall'Assemblea federale riunita, ovvero dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. È molto raro che qualcuno non riesca a ottenere la rielezione.

Negli ultimi 35 anni, solo un giudice federale non è stato confermato in carica. Nel 1995, l'allora 69enne dovette dimettersi perché il Parlamento gli negò la rielezione per motivi di età. Per legge, i giudici devono dimettersi al più tardi entro la fine del 68esimo anno d'età. Ciò era accaduto in precedenza solo nel 1942, nel caso di un giudice federale che all'epoca aveva 70 anni.

Svizzera
Scandali e amori al Tribunale federale: quando i giudici finiscono nella bufera
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
giudiciscandaloSvizzeratribunale federale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
2 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
132
233

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
3 gior
20
54

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
1 gior
140
211

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
2 gior
44
68

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
2 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
13 ore
70

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
22 ore
2
23

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
1 gior
5
70

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
2 gior

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
9
67

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
2 gior
12
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
10 ore
3

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
2 ore

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
5 ore

«Nessuna combine, ma...»

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
1 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
13 ore
25
51

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
1 gior
12

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
5 ore
19

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15
160

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
8 ore
24
82

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
1
18

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
2 gior
3
18

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
4 ore
3
27

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
1 gior
27
72

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
2 gior
13
25

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
11 ore
5
8

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
2 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
9 ore
10
54

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
2 gior
4
23

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
11 ore
4
57

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
2 gior
40
81

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
2 gior
54
113

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
1 gior
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
1 gior
57

Il Governo trasloca per un giorno

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
9 ore
3
31

La nuova vita di Dario Bürgler

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
2 gior
1
20

Cento candeline per Caterina Ceschi

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
1 gior
5
23

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
2 gior
14
55

Il ristorante dei Moretti è fallito

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
21 ore
5
31

«Trattato come un mobile»

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
1 gior
1
11

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
8
30

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
2 gior
12
31

«Non siamo semplici affittacamere»

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
51

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»
LIVE
LUGANO
1 gior
20
37

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
31
131

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Incidente sul lavoro: morto un operaio edile
LIVE
ZURIGO
2 ore

Incidente sul lavoro: morto un operaio edile

A Maloja compaiono svastica e scritte antisemite
LIVE
GRIGIONI
2 ore
1
7

A Maloja compaiono svastica e scritte antisemite

Bimbo morto in strada, arriva l'incriminazione
LIVE
ZURIGO
2 ore
2
4

Bimbo morto in strada, arriva l'incriminazione

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
3 ore
10
22

C'è chi non ce la fa più

«Anche le aziende svizzere sono esposte» allo spionaggio
LIVE
SVIZZERA
3 ore
5

«Anche le aziende svizzere sono esposte» allo spionaggio

Salari fermi nelle macellerie
LIVE
SVIZZERA
3 ore
3
4

Salari fermi nelle macellerie

FFS Historic: Markus Jordi è il presidente del Consiglio di Fondazione
LIVE
SVIZZERA
4 ore
1

FFS Historic: Markus Jordi è il presidente del Consiglio di Fondazione

È in vigore da circa un anno e va già rivisto
LIVE
CONSIGLIO FEDERALE
4 ore
7

È in vigore da circa un anno e va già rivisto

Grandinata di agosto, danni per oltre 200 milioni alla Mobiliare
LIVE
SVIZZERA
5 ore
6

Grandinata di agosto, danni per oltre 200 milioni alla Mobiliare

Ciclista trovato privo di sensi muore in ospedale
LIVE
ARGOVIA
6 ore

Ciclista trovato privo di sensi muore in ospedale