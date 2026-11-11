Incidente sul lavoro: morto un operaio edile
Stando alle ricostruzioni della polizia un pilastro di cemento è caduto capovolgendo l'operaio. Le ferite si sono rivelate fatali.
ZURIGO - Un operaio edile ha perso la vita oggi pomeriggio in un grave infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere a Zurigo. L'uomo è stato colpito da un pilastro di cemento che, per ragioni ancora da chiarire, si è improvvisamente ribaltato.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia comunale di Zurigo, l'incidente si è verificato poco prima delle 14.30 in un cantiere lungo la Triemlistrasse. Stando alle prime ricostruzioni, un pilastro di cemento appartenente a un edificio ancora in fase di costruzione è caduto, travolgendo l'operaio. Le ferite riportate dall'uomo si sono rivelate fatali.
Le circostanze dell'incidente sono ancora poco chiare. Il Ministero pubblico competente ha avviato un'indagine in collaborazione con gli investigatori della Polizia comunale di Zurigo per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire le cause del cedimento.
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