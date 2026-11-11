Scandali e amori al Tribunale federale: quando i giudici finiscono nella bufera
Relazioni sentimentali, accuse di mobbing, rivalità e persino uno sputo: gli scandali che negli ultimi decenni hanno scosso la più alta corte svizzera.
LOSANNA - Le sentenze del Tribunale federale (TF) suscitano talvolta grande scalpore, mentre ciò accade piuttosto raramente per i suoi membri. Di recente è finita sui titoli dei giornali la relazione amorosa, ormai conclusasi, tra i giudici federali Yves Donzallaz e Beatrice van de Graaf.
Durante la prossima sessione invernale si terrà l'elezione per il rinnovo integrale dei giudici del TF. Negli ultimi 35 anni, un solo giudice federale non è stato rieletto: Hans Willi, di Lucerna, all'epoca 69enne, dovette lasciare la carica di giudice del Tribunale delle assicurazioni nel 1995 per motivi di età.
Un caso simile si era verificato in precedenza solo nel 1942: all'epoca un giudice federale di 70 anni non fu rieletto. Dal 2007, per legge, i giudici devono dimettersi al più tardi entro la fine del 68esimo anno d'età.
Donzallaz già oggetto di polemiche in passato
Il giudice federale Yves Donzallaz (senza partito, ex UDC) è ancora una volta al centro delle critiche dell'opinione pubblica. Nell'aprile 2026, la «Weltwoche» ha rivelato la relazione sentimentale tra lui e Beatrice van de Graaf (UDC). Ciò è inammissibile ai sensi della legge sul Tribunale federale.
La relazione, ormai conclusa, ha avuto anche conseguenze giuridiche: il Tribunale federale ha ricevuto finora 15 istanze di revisione. Il tribunale deve chiarire se le sentenze alle quali Donzallaz e van de Graaf hanno contribuito durante la loro relazione amorosa, durata circa un anno, siano da invalidare.
Il Tribunale federale dà attualmente l'impressione di essere afflitto da dissidi interni. A metà ottobre è emerso che la Corte plenaria del TF intende destituire il proprio presidente François Chaix (PLR). Nel corso dello scandalo che ha coinvolto Donzallaz e van de Graaf, erano state sollevate critiche sulla sua gestione della crisi. Come successore di Chaix, la maggioranza del Parlamento propone al Parlamento Thomas Müller (UDC).
Già nel 2020 la rielezione di Donzallaz era stata oggetto di polemiche. Il giudice del Basso Vallese, eletto nel 2008, si era più volte pronunciato in sentenze contrarie alla linea dell'UDC. Nel 2019, ad esempio, si era espresso a favore della consegna alla Francia di migliaia di dati relativi ai clienti dell'UBS. L'UDC non voleva quindi rieleggerlo come proprio rappresentante.
Gli altri partiti lo hanno sostenuto e l'Assemblea federale riunita lo ha confermato nella carica. Nel 2022, dopo aver lasciato l’UDC del Basso Vallese, Donzallaz è stato eletto presidente del Tribunale federale per gli anni di mandato 2023 e 2024.
«Affare dello sputo»
Uno degli scandali di maggiore risonanza mediatica e dalle conseguenze più gravi nella storia del Tribunale federale è stato il cosiddetto «caso dello sputo» che ha coinvolto il giudice federale Martin Schubarth nel 2003. Il giudice basilese sputò nell'atrio del Tribunale federale di Losanna in direzione di un corrispondente della «Neue Zürcher Zeitung», colpendo un cancelliere. All'origine dell'episodio vi erano articoli critici sulla gestione dell'incarico da parte di Schubarth e le tensioni all'interno del collegio dei giudici.
Il Tribunale federale condannò ufficialmente l'accaduto e invitò Schubarth a dimettersi. Questi inizialmente rifiutò. Poiché non esisteva alcuna possibilità giuridica di destituire un giudice federale eletto, l'incidente scatenò una crisi che durò mesi all'interno del TF. Alla fine Schubarth si dimise anticipatamente nell'autunno del 2003.
Accuse di sessismo e mobbing
Nel 2019, un articolo della «Weltwoche» su una «rischiosa relazione privata» dell'allora presidente del Tribunale federale Ulrich Meyer (PS) ha suscitato meno scalpore. L'articolo trattava della battaglia per il divorzio della sua allora compagna, che in passato era stata multata per prostituzione illegale.
Un anno dopo, Meyer è finito nuovamente sotto accusa in relazione a un'indagine su accuse di sessismo e mobbing presso il Tribunale penale federale di Bellinzona. Come dimostrato da alcune registrazioni audio, egli aveva espresso commenti denigratori nei confronti della giudice penale federale Andrea Blum (UDC). In seguito si è scusato per le sue dichiarazioni sessiste.
Blum ha sporto denuncia per diffamazione contro Meyer, la vicepresidente Martha Niquille (allora PPD) e Donzallaz. I tre giudici federali avevano esaminato i conflitti in seno al Tribunale penale federale nell'ambito di un rapporto di vigilanza pubblicato ad aprile. In tale documento avevano mosso, tra l'altro, accuse contro Blum.
Campagna diffamatoria
Infine, nell'estate del 2026, la giudice federale Julia Hänni (Centro) è stata bersaglio di una campagna anonima con accuse di plagio.
La zurighese figura in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio federale per succedere al giudice svizzero Andreas Zünd presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. A Hänni è stato ingiustamente contestato di aver copiato parti della sua tesi di dottorato e della sua abilitazione.