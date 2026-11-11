Scandali e amori al Tribunale federale: quando i giudici finiscono nella bufera

Accuse di sessismo e mobbing

Nel 2019, un articolo della «Weltwoche» su una «rischiosa relazione privata» dell'allora presidente del Tribunale federale Ulrich Meyer (PS) ha suscitato meno scalpore. L'articolo trattava della battaglia per il divorzio della sua allora compagna, che in passato era stata multata per prostituzione illegale.

Un anno dopo, Meyer è finito nuovamente sotto accusa in relazione a un'indagine su accuse di sessismo e mobbing presso il Tribunale penale federale di Bellinzona. Come dimostrato da alcune registrazioni audio, egli aveva espresso commenti denigratori nei confronti della giudice penale federale Andrea Blum (UDC). In seguito si è scusato per le sue dichiarazioni sessiste.