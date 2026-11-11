Grandinata di agosto, danni per oltre 200 milioni alla Mobiliare
La compagnia assicurativa ha gestito circa 31'000 sinistri, soprattutto a veicoli. In Svizzera i danni assicurati sfiorano il miliardo di franchi.
ZURIGO - Il conto del violento nubifragio che ha colpito il nord della Svizzera a fine agosto si sta rivelando particolarmente salato per La Mobiliare. I danni a carico della compagnia assicurativa superano infatti i 200 milioni di franchi.
La società ha gestito complessivamente circa 31'000 sinistri, la maggior parte dei quali riguardanti veicoli. Lo ha riferito ieri sera la CEO Michèle Rodoni durante un incontro con i media.
Le conseguenze del maltempo sono state pesanti per l'intero settore assicurativo. Alla fine di settembre, l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) aveva stimato i danni coperti dalle assicurazioni private a quasi un miliardo di franchi, con oltre 100'000 veicoli coinvolti.
La mattina del 28 agosto, una cella temporalesca particolarmente intensa aveva attraversato il nord delle Alpi, spostandosi dall'Arco giurassiano fino alla Svizzera orientale. Il fenomeno era stato accompagnato da violente grandinate e forti raffiche di vento.
In alcune località erano caduti chicchi di grandine con un diametro fino a cinque centimetri, provocando ingenti danni ad automobili, edifici e altri beni. Un evento meteorologico le cui conseguenze economiche continuano a pesare sui bilanci delle compagnie assicurative.