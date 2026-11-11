Grandinata di agosto, danni per oltre 200 milioni alla Mobiliare

Le conseguenze del maltempo sono state pesanti per l'intero settore assicurativo. Alla fine di settembre, l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) aveva stimato i danni coperti dalle assicurazioni private a quasi un miliardo di franchi, con oltre 100'000 veicoli coinvolti.

La mattina del 28 agosto, una cella temporalesca particolarmente intensa aveva attraversato il nord delle Alpi, spostandosi dall'Arco giurassiano fino alla Svizzera orientale. Il fenomeno era stato accompagnato da violente grandinate e forti raffiche di vento.