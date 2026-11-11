Chi ha uno Statuto S «deve poter continuare a viaggiare all'estero»

Già nel dicembre 2021 le Camere federali avevano approvato nuove disposizioni per i viaggi all’estero degli stranieri ammessi provvisoriamente, dei richiedenti l’asilo e dei beneficiari della protezione provvisoria, consentendo loro di recarsi all’estero «soltanto in via eccezionale».

Tuttavia, il Consiglio federale «non ha ancora posto in vigore queste modifiche della LStrI, perché nel marzo 2022 è stato attivato per la prima volta lo statuto di protezione S e contemporaneamente è stato deciso di garantire la libertà di viaggio ai profughi provenienti dall’Ucraina».