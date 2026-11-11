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Chi ha uno Statuto S «deve poter continuare a viaggiare all'estero»

Lo ha confermato il Consiglio Federale nella sua recente seduta; al momento il diritto svizzero limita i soggiorni in Ucraina a 15 giorni per semestre.
Chi ha uno Statuto S «deve poter continuare a viaggiare all'estero»
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Fonte Admin.ch
elaborata da Redazione
Chi ha uno Statuto S «deve poter continuare a viaggiare all'estero»
Lo ha confermato il Consiglio Federale nella sua recente seduta; al momento il diritto svizzero limita i soggiorni in Ucraina a 15 giorni per semestre.

BERNA - Le persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina potranno recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio anche in futuro. Saranno tuttavia «previste limitazioni per i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi provvisoriamente».

Lo conferma il Consiglio Federale, con una nota diffusa in seguito alla seduta di questo mercoledì.

Già nel dicembre 2021 le Camere federali avevano approvato nuove disposizioni per i viaggi all’estero degli stranieri ammessi provvisoriamente, dei richiedenti l’asilo e dei beneficiari della protezione provvisoria, consentendo loro di recarsi all’estero «soltanto in via eccezionale».

Tuttavia, il Consiglio federale «non ha ancora posto in vigore queste modifiche della LStrI, perché nel marzo 2022 è stato attivato per la prima volta lo statuto di protezione S e contemporaneamente è stato deciso di garantire la libertà di viaggio ai profughi provenienti dall’Ucraina».

Il Consiglio federale aveva pertanto proposto una regolamentazione speciale per i beneficiari dello statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina, affinché potessero continuare a recarsi all’estero - e in patria - per tornare successivamente in Svizzera senza autorizzazione di viaggio.

Ciò corrisponde alla normativa dell’UE in materia, che consente alle persone bisognose di protezione provenienti dall’Ucraina di soggiornare senza visto nello spazio Schengen per 90 giorni, a condizione che possiedano un passaporto biometrico. Il diritto svizzero limita i soggiorni in Ucraina a 15 giorni per semestre.

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha accolto «con favore il mantenimento delle attuali possibilità di viaggio per i beneficiari dello statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina».

La regolamentazione speciale si applica tuttavia fino all’abrogazione della protezione provvisoria ed entrerà in vigore in concomitanza con le disposizioni relative ai viaggi all’estero approvate nel 2021.

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