SONDAGGIO TAMEDIA
Il 29 novembre si avvicina, avete già deciso come votare?
Manca sempre meno alla nuova chiamata alle urne. E voi, avete già deciso come vi pronuncerete sui quattro oggetti in votazione? Raccontatecelo!
Archivio Ti-Press/Davide Agosta
Il 29 novembre si avvicina, avete già deciso come votare?
Manca sempre meno alla nuova chiamata alle urne. E voi, avete già deciso come vi pronuncerete sui quattro oggetti in votazione? Raccontatecelo!
Il 29 novembre 2026, i cittadini svizzeri saranno chiamati a esprimersi su ben quattro oggetti federali.
Si tratta dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per finanziare la tredicesima rendita AVS, delle due iniziative popolari “Per una limitazione dei fuochi d'artificio” e “Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta discriminare il matrimonio!”, e della modifica della Legge federale sul materiale bellico.
Vi siete già fatti un'opinione oppure avete già votato? Ditecelo partecipando al sondaggio sulle votazioni di 20 minuti e Tamedia. Grazie mille!
Come? È semplicissimo, basta cliccare qui.
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