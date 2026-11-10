Scandalo Blausee: imprenditore bernese condannato
Il tribunale ha inflitto dieci mesi di detenzione sospesa per deposito illegale di materiali nella cava dell'Oberland bernese.
Il tribunale ha inflitto dieci mesi di detenzione sospesa per deposito illegale di materiali nella cava dell'Oberland bernese.
BERNABERNA - Un imprenditore bernese attivo nel settore dei trasporti, che aveva depositato materiale non autorizzato in una cava nell'Oberland bernese, è stato condannato martedì a una pena detentiva sospesa. La vicenda è emersa nell'ambito del presunto scandalo Blausee.
Dopo la moria di pesci registrata a partire dal 2018 nel loro allevamento di trote, i proprietari della nota meta turistica Blausee, nella valle di Kander, avevano denunciato pubblicamente un grave sospetto: nella cava situata sopra il pittoresco laghetto sarebbe stato interrato materiale contaminato, provocando la morte dei pesci.
Le accuse hanno dato il via a una complessa serie di controversie legali. Uno dei procedimenti riguarda un imprenditore bernese che, tra il 2016 e il 2017, aveva trasportato nella cava di Mitholz materiali inerti leggermente contaminati provenienti da cantieri. Per il riempimento della cava, tuttavia, era consentito utilizzare soltanto materiale pulito.
L'imprenditore fatturava ai clienti la tariffa più alta prevista per il corretto smaltimento dei materiali, ma li trasportava nella cava di Mitholz, dove i costi erano decisamente inferiori. La differenza finiva nelle sue tasche. Davanti al tribunale ha giustificato il proprio comportamento con la pressione economica che caratterizza il settore.
Dieci mesi
Il tribunale economico di primo grado ha condannato l'imputato, che ha confessato i fatti, a dieci mesi di detenzione con la sospensione condizionale della pena. Il periodo di prova è stato fissato a due anni.
Il procedimento non ha permesso di chiarire le cause della moria di trote nell'allevamento Blausee, ha sottolineato il presidente del tribunale. Per i giudici è però accertato che il comportamento dell'imputato non ha provocato la morte dei pesci.
Durante il processo a Berna, nemmeno il Ministero pubblico ha più sostenuto questa accusa nei suoi confronti. Le misurazioni effettuate, infatti, non hanno fornito alcun elemento a sostegno di un simile collegamento. Il procuratore aveva chiesto una pena detentiva sospesa di 24 mesi, mentre la difesa aveva proposto una pena pecuniaria sospesa di 66 aliquote giornaliere da 110 franchi ciascuna.
La pena inflitta si colloca quindi tra le richieste delle due parti. Secondo il tribunale, la gravità della colpa escludeva la possibilità di limitarsi a una sanzione pecuniaria. La condanna è tuttavia rimasta nettamente al di sotto di quanto chiesto dal Ministero pubblico.
L'uomo è stato assolto da diverse accuse, mentre altri reati sono caduti in prescrizione. È stato invece riconosciuto colpevole di ripetuta falsificazione di documenti e danneggiamento.
A suo favore hanno pesato la confessione e la collaborazione con gli inquirenti, oltre all'assenza di precedenti penali e al fatto che da allora non abbia più commesso reati. Il tribunale gli ha inoltre riconosciuto una riduzione della pena per il pregiudizio subito a causa della copertura mediatica della vicenda.
La sentenza pronunciata martedì dal tribunale economico non è ancora definitiva e può essere impugnata.
Procedimento contro la cava ancora pendente
Nella cava di Mitholz non sarebbero finiti soltanto i rifiuti edili leggermente contaminati trasportati dall'imprenditore bernese. Vi sarebbero stati depositati anche pietrisco contaminato proveniente dai lavori di risanamento della galleria BLS del Lötschberg e, presumibilmente, fanghi di cemento inquinati. Anche la società che gestisce la cava è oggetto di un procedimento penale, tuttora pendente.