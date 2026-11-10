Scandalo Blausee: imprenditore bernese condannato

L'uomo è stato assolto da diverse accuse, mentre altri reati sono caduti in prescrizione. È stato invece riconosciuto colpevole di ripetuta falsificazione di documenti e danneggiamento.

A suo favore hanno pesato la confessione e la collaborazione con gli inquirenti, oltre all'assenza di precedenti penali e al fatto che da allora non abbia più commesso reati. Il tribunale gli ha inoltre riconosciuto una riduzione della pena per il pregiudizio subito a causa della copertura mediatica della vicenda.