Più di 7 miliardi da trovare a tutti i costi, il puzzle da emicrania di Berna
Fra AVS (con tredicesima) da finanziare, esercito (con ordini in sospeso) e Assistenza, per la Confederazione si prospetta una voragine finanziaria. Le soluzioni possibili? Diverse e tutte amare.
BERNA - AVS, assicurazione invalidità ed esercito: sono tre i fronti su cui la Confederazione rischia buchi miliardari. Secondo le ultime proiezioni, nel 2035 mancherebbero 7,3 miliardi di franchi all’anno, se politica e popolo non intervenissero.
Lo scenario parte dall’ipotesi che l’aumento dell’IVA per l’AVS, in votazione a fine novembre, venga bocciato. E che non arrivino nemmeno i fondi supplementari per esercito e AI su cui conta il Consiglio federale.
Il buco più grande riguarda l’AVS (4 miliardi l’anno), seguita dall’esercito (2 miliardi) e dall’AI (1,3 miliardi). UDC e PLR respingono nuove imposte e chiedono invece un pacchetto di risparmi: tagliare altrove per dirottare i fondi su difesa e assicurazioni sociali.
Ma i conti tornano? Nel 2030, ultimo anno del piano finanziario, la Confederazione spenderà 3,1 miliardi per la cooperazione allo sviluppo. Di questi, 700 milioni sono destinati all’aiuto umanitario, che nessun partito mette in discussione.
Anche cancellando tutto il resto - ipotesi irrealistica - non si riuscirebbe a finanziare interamente l’AVS: la sola tredicesima, versata per la prima volta a dicembre, costa più dell’intera cooperazione allo sviluppo. Discorso simile per l’agricoltura: 3,6 miliardi, un budget fermo da anni e politicamente delicato.
Per trovare cifre paragonabili bisogna guardare ai grandi capitoli di spesa. Dei 104 miliardi di uscite previste nel 2030, 36,5 andranno alla previdenza sociale. Ma 26 sono già destinati ad AVS e AI.
Ne restano circa 11. La voce principale è quella dei sussidi per la riduzione dei premi di cassa malati. Le urne ticinesi, però, hanno già dato un’indicazione piuttosto chiara del sentimento degli svizzeri sul tema.
Pesano poi le prestazioni complementari e l’asilo (2,7 miliardi). Proprio su quest’ultimo fronte l’UDC si dice pronta a usare la scure.
I trasporti valgono 11,3 miliardi, tra ferrovia e strada. I tagli sono possibili, ma andrebbero a scapito dei potenziamenti, visto che sulla manutenzione il margine di manovra è minimo. Il dibattito, del resto, va nella direzione opposta: le regioni più periferiche - Ticino compreso, dove nei prossimi anni sono in ballo diversi progetti importanti - si sentono già trascurate o penalizzate.
La sicurezza pesa 11,8 miliardi, di cui però la quasi totalità (10,5 miliardi) destinata a esercito e armamenti. Restano formazione e ricerca, con 9,5 miliardi. Tagliare in questo settore rischierebbe di avere pesanti ripercussioni sui poli più periferici, Ticino compreso.
E il personale federale? I tagli all’amministrazione sono un classico di ogni dibattito sui risparmi. Nel 2030 la Confederazione spenderà quasi 7 miliardi per i suoi dipendenti. Ma oltre un terzo dei circa 40'000 posti a tempo pieno è legato a esercito, sicurezza e guardie di confine: proprio gli ambiti che la maggioranza vuole rafforzare. Per il resto, i margini sono ridotti. Anche tagliando del 10% l’intera massa salariale si libererebbero circa 700 milioni, meno di un decimo del buco previsto.