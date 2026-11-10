Più di 7 miliardi da trovare a tutti i costi, il puzzle da emicrania di Berna

E il personale federale? I tagli all’amministrazione sono un classico di ogni dibattito sui risparmi. Nel 2030 la Confederazione spenderà quasi 7 miliardi per i suoi dipendenti. Ma oltre un terzo dei circa 40'000 posti a tempo pieno è legato a esercito, sicurezza e guardie di confine: proprio gli ambiti che la maggioranza vuole rafforzare. Per il resto, i margini sono ridotti. Anche tagliando del 10% l’intera massa salariale si libererebbero circa 700 milioni, meno di un decimo del buco previsto.