Fiocco azzurro allo Zoo: ecco Xshama!
Nuova nascita tra i rinoceronti corazzati allo Zoo di Basilea
BASILEA - Lo Zoo di Basilea annuncia un successo riproduttivo tra i rinoceronti corazzati. Il 5 novembre è nato il piccolo Xshama, come si legge in un comunicato stampa diffuso martedì. Il piccolo e sua madre Shakti stanno bene.
La femmina di rinoceronte corazzato di nove anni ha dato alla luce il suo secondo piccolo, dopo Tican (2022), poco prima di mezzanotte, dopo una gestazione di 489 giorni, come si apprende dal comunicato. Il parto si è svolto tranquillamente. Per il padre undicenne Puri si tratta della prima prole.
Secondo lo Zoo, Shakti e Xshama trascorrono i primi giorni insieme nella stalla, in linea con lo stile di vita solitario di questi animali. Le femmine restano con i loro piccoli, che determinano il ritmo della giornata. Le madri intervengono solo in caso di pericolo.
Specie minacciata
La popolazione dei rinoceronti corazzati è fortemente diminuita negli ultimi anni, come ha scritto lo Zoo. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) li inserisce nella Lista Rossa e li classifica come specie minacciata.
Secondo il comunicato, lo Zoo si impegna da 70 anni per la conservazione dei rinoceronti corazzati. Nel 1956, con il toro Rudra, è nato per la prima volta un animale di questa specie in uno zoo a Basilea, evento che all'epoca fu considerato una sensazione. Da allora, allo Zoo di Basilea sono nati 38 rinoceronti corazzati.
Dal 1972 lo Zoo gestisce il libro genealogico internazionale, come si legge ancora. E dal 1990 coordina il programma.