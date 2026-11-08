«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

La festa, però, era un'illusione. Pochi minuti dopo è arrivata la conferma: il gol di Valencia era regolare e il Boca era campione. L'euforia si è così trasformata in incredulità e amarezza. Il Rosario Central ha dovuto accontentarsi del secondo posto, a una sola lunghezza dai rivali. Una beffa difficile da dimenticare: per qualche minuto hanno festeggiato un titolo che, in realtà, non avevano mai vinto.