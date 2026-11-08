Norris trionfa in Brasile, Mercedes campione del mondo costruttori
Il britannico si è imposto al Gran Premio di San Paolo. Il quarto e il quinto posto di George Russell e Kimi Antonelli bastano per incoronare la scuderia tedesca.
SAN PAOLO - Lando Norris vince il Gran Premio del Brasile. Il pilota britannico della McLaren si è imposto domenica sul circuito di San Paolo, davanti alle due Red Bull dell'olandese Max Verstappen e del francese Isack Hadjar.
La ventesima gara del Mondiale di Formula 1 ha regalato spettacolo e ha visto la Mercedes conquistare il titolo costruttori, con 140 punti di vantaggio sulla Ferrari.
Decisivi i piazzamenti dei due piloti della scuderia tedesca: il britannico George Russell ha chiuso quarto, mentre l'italiano Kimi Antonelli ha tagliato il traguardo in quinta posizione.
Per Antonelli, già incoronato campione del mondo 2026 lo scorso fine settimana in Messico, arriva così un altro titolo, quello costruttori con la Mercedes.
TEAM STANDINGS (after 20 rounds) Mercedes strike gold 🥇 #F1 #BrazilGP https://t.co/Zh4UBcoGYN— Formula 1 (@F1) November 8, 2026