L'Inter si conferma kryptonite per il Como

A San Siro, l'Inter - con Akanji in campo per tutta la partita - ha impiegato appena 19 minuti per mettere le mani sulla vittoria. Al 12esimo Pio Esposito ha trasformato in gol, con una scivolata, un assist al bacio di Spence. Sette minuti più tardi, Thuram ha risolto una mischia in area, battendo Sanchez sul proprio palo. Di fatto, la partita è finita lì. La squadra di Fabregas non è mai riuscita a impensierire Martinez e la difesa nerazzurra. Insomma, il Super-Como visto a Lens è stato completamente annullato dalla Krypto-Inter.