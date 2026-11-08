L'Inter si conferma kryptonite per il Como
La super-squadra di Fabregas si scioglie a San Siro. I nerazzurri si impongono per 2-0. Vittorie anche per Atalanta e Milan. Pari tra Napoli e la capolista Lazio.
MILANO - L'Inter si conferma una vera e propria Kryptonite per il Como. I nerazzurri hanno infatti conquistato la quinta vittoria consecutiva contro i lariani dal loro ritorno in Serie A. Il 2-0 di stasera, firmato da Pio Esposito e Thuram, è anche il dodicesimo successo di fila dell'Inter contro il Como in campionato. Per ritrovare l'ultima vittoria dei lariani bisogna tornare al 15 dicembre 1985, quando si imposero in casa per 1-0 grazie a una rete del compianto Stefano Borgonovo.
A San Siro, l'Inter - con Akanji in campo per tutta la partita - ha impiegato appena 19 minuti per mettere le mani sulla vittoria. Al 12esimo Pio Esposito ha trasformato in gol, con una scivolata, un assist al bacio di Spence. Sette minuti più tardi, Thuram ha risolto una mischia in area, battendo Sanchez sul proprio palo. Di fatto, la partita è finita lì. La squadra di Fabregas non è mai riuscita a impensierire Martinez e la difesa nerazzurra. Insomma, il Super-Como visto a Lens è stato completamente annullato dalla Krypto-Inter.
Con questo successo l'Inter sale a un solo punto dalla Lazio, fermata sull'1-1 da un Napoli in crisi. I biancocelesti erano passati in vantaggio al 28esimo con Frattesi, al quarto gol in campionato. A ristabilire la parità è stata poi la goffa autorete di Pedraza, che ha macchiato la propria partita appena due minuti dopo il suo ingresso in campo.
Al duo di testa si avvicina anche il Milan, che grazie al successo per 2-1 sul campo del Genoa scavalca il Como al quarto posto. Per i rossoneri sono andati a segno il solito Cissé - quinto gol in otto partite di campionato per il classe 2006 - al 13' e Pulisic al 19'. Il gol di Ellertsson, arrivato all'88esimo, è servito solo a rendere meno pesante il passivo. Vittoria in trasferta anche per l'Atalanta, che si è imposta di misura sul campo del Monza grazie a una rete del solito Krstovic al 49'.