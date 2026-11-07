SAVOSA
Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
Una persona che si trovava nell'abitazione è stata visitata dai sanitari, la polizia si è occupata dei rilievi
Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
Rescue Media
Fonte Rescue Media
Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
0 / 7
Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
Una persona che si trovava nell'abitazione è stata visitata dai sanitari, la polizia si è occupata dei rilievi
Fumo dalla cappa della cucina: intervengono pompieri e Croce Verde
Una persona che si trovava nell'abitazione è stata visitata dai sanitari, la polizia si è occupata dei rilievi
SAVOSA - Denso fumo nella cucina di una casa di via Prada, a Savosa. La segnalazione è arrivata sabato pomeriggio, attorno alle 13.30.
Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano, che hanno appurato come l'origine dell'incendio fosse nella cappa di aspirazione.
A titolo precauzionale sono giunti anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno visitato una persona che si trovava all'interno dell'abitazione al momento del sinistro.
La Polizia ha effettuato i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento non sono note le cause che hanno generato l'incendio.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO